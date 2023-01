Retraites : "Le système est viable avec 40 années de cotisations" estime le député RN Timothée Houssin

L'année 2023 s'annonce "chargée" selon les mots du député du Rassemblement National de la cinquième circonscription de l'Eure. Alors que la Première ministre, Élisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux ce mardi et ce mercredi, l'élu confirme son opposition à la réforme des retraites : "Le système est viable avec quarante années de cotisations. "Au jour d'aujourd'hui, Le système n'est pas déficitaire et il ne va pas l'être à court terme" assure le député. Timothée Houssin estime qu'il y à "un choix de société à faire, que ce système à terme devienne un peu déficitaire".

ⓘ Publicité

40 annuités et départ à 60 ans

Timothée Houssin défend un retour à la retraite à soixante ans, à condition de d'avoir cumulé quarante années de cotisations et de se prendre en exemple : "J'ai commencé à travailler vers 25 ans et je ne partirai pas en retraite à 60 ans et ça me paraît tout à fait logique". L'élu RN souhaiterait que la pénibilité au travail soit également prise en compte. "L'espérance de vie n'est pas du tout la même selon la profession qu'on a exercé, il y a un certain nombre de métiers pénibles dans lesquels il est nécessaire de partir relativement tôt en retraite pour pouvoir profiter de sa retraite" avance-t-il, car "il y a une certaine inégalité de vie quand on est plus âgé".

Élisabeth Borne présentera le projet de réforme des retraites le 10 janvier 2023.