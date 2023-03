Retraites : le texte de loi pour un référendum d'initiative partagée transmis au Conseil constitutionnel

La proposition de loi pour un référendum d'initiative partagée (RIP) sur les retraites a été transmise ce lundi matin au Conseil constitutionnel, a appris France Inter auprès du député communiste Stéphane Peu, qui porte le texte. C'est la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui l'a transmise aux Sages, après avoir examiné sa recevabilité.

Il s'agit d'une nouvelle étape de franchie dans un processus long et incertain. En effet, le Conseil constitutionnel a maintenant un mois pour examiner cette proposition de loi et juger si elle est conforme. Si c'est le cas, les partisans de ce RIP auront neuf mois pour recueillir le soutien de 10% des électeurs, soit 4,7 millions de personnes.

À l'issue du processus, le président de la République contraint d'organiser un référendum

S'ils y parviennent, les Sages auront encore leur mot à dire. En effet, ils vérifieront le nombre de signatures obtenues. S'il est bel et bien suffisant, l'Assemblée et le Sénat auront six mois pour se saisir du dossier. S'ils ne le font pas, le président de la République devra organiser un référendum.

Dans le détail, cette proposition de loi - signée par 252 députés et sénateurs - prévoit qu'il soit impossible de reporter l'âge légal de départ à la retraite au-delà de 62 ans. Elle vient ainsi contrecarrer le projet actuel du gouvernement, qui prévoit un report progressif à 64 ans.