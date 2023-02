Retraites : Les députés manchois Anna Pic et Bertrand Sorre en débat sur France Bleu Cotentin

Un député de la majorité, sa collègue dans l'opposition. Objectif de la rencontre : entendre leurs arguments et leurs points de vue sur la réforme des retraites proposée par le gouvernement.

ⓘ Publicité

Premier participant à notre débat, Bertrand Sorre, député Renaissance est sans surprise défenseur de la réforme, au nom de la nécessité de pérenniser notre système de retraite à la française et de garantir son financement à l'avenir. Principal argument : il y a de moins en moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. On ne peut pas rester sans rien faire. Le député du sud Manche reconnaît cependant que le texte peut être amélioré notamment sur la question de la prise en compte de la pénibilité, et que les débats parlementaires qui s'ouvrent ce lundi doivent servir à cela.

Une demi-heure d'échanges

Face à lui, la députée socialiste Anna Pic. Pour l'élue cherbourgeoise, une autre réforme est possible. Il faut entendre les Français qui a plus de 70% ne veulent pas de ce texte. Il y a de l'argent en France, et ça ne doit pas être aux plus fragiles de faire des efforts supplémentaires.

Alors ce lundi 6 février, entre 7h45 et 8H15, Anna Pic et Bertrand Sorre seront face à face, sur France Bleu Cotentin pour aborder plusieurs sujets: Justice de la réforme, efficacité des mesures envisagées, rapport au travail des Français, mais aussi impact du conflit social sur la société à long terme. La Manche est un département vieillissant, où de nombreux actifs, agriculteurs, pêcheurs ou salariés de l'industrie agroalimentaire peuvent prétendre à la reconnaissance de la pénibilité. Il est logique que nos députés y débattent des retraites, en avant première.