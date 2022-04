Retraites : "Les Français ne doivent pas être dupes", estime la porte-parole de Marine Le Pen dans les Alpes

Emmanuel Macron et Marine Le Pen poursuivent leur campagne pour le second tour de la présidentielle ce mardi 12 avril. La candidate RN dénonce la "manoeuvre" de son rival sur les retraites.

Retraites, pouvoir d'achat, prix des carburants... Depuis le début de sa campagne pour la présidentielle, Marine Le Pen met davantage en avant ces questions-là, pour laisser au second plan ses sujets de prédilection (immigration, sécurité...). "Il n'y a pas de stratégie, Marine parle de l'intégralité de son programme", assure ce mardi 12 avril sa porte-parole dans les Alpes, Marie Dochy, conseillère régionale du RN en Auvergne-Rhône-Alpes.

France Bleu Isère : Emmanuel Macron annonce être prêt à bouger sur la réforme des retraites. Il ne propose plus 65 ans comme âge de départ, mais 64. Quel est votre sentiment ?

Marie Dochy : Je pense que c'est une mesure purement électorale parce qu'il n'a pas arrêté de dire pendant toute la durée de son mandat qu'il ne souhaitait pas avancer l'âge de la retraite... J'aimerais appeler tous les Français à bien se souvenir de ce qu'Emmanuel Macron a fait pendant l'intégralité de son mandat, c'est à dire diviser tous les Français, baisser leur pouvoir d'achat. On l'a vu notamment avec les gilets jaunes, qui ont manifesté pendant des dizaines de samedi pour essayer d'être pris en compte, mais ça n'a jamais été le cas.

C'est aussi Emmanuel Macron qui a instauré le pass sanitaire, puis le pass vaccinal. Je pense que les Français ne doivent pas être dupes et se souvenir de son mandat qui a été un mépris incroyable pour une grande partie des Français.

Vous parlez de pouvoir d'achat. Votre candidate a effectivement beaucoup de propositions en la matière, notamment la baisse des taxes sur l'essence. Est-ce vraiment possible pour les caisses de l'Etat ?

Oui, bien entendu, c'est possible. Aujourd'hui les carburants et les énergies sont très élevées. Les Français ont beaucoup de mal à boucler les fins de mois. Quand on entend qu'une grande majorité des Français sont à 5 euros près sur leurs courses alimentaires, je pense qu'il y a quelque chose de très inquiétant et il faut absolument les entendre.

Vous proposez de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l'essence. Emmanuel Macron estime que c'est une proposition "non financée". Qu'est-ce que vous lui répondez ?

Si, bien sûr qu'on peut les sortir ces financements. Marine Le Pen fait le choix de baisser massivement les taxes sur les carburants et l'énergie. Sachant que 60% du prix, ce sont des taxes. Elle souhaite donc les passer en produits de première nécessité et ainsi les abaisser à 5,5%. Elle souhaite également enlever la TVA sur une centaine de produits de première nécessité. Marine souhaite rendre aux Français leur argent. Ainsi, avec ces mesures, on pourrait récupérer chacun 200 euros de pouvoir d'achat chaque mois.

Beaucoup de mesures sur le pouvoir d'achat. On vous entend peu, en revanche, parler des sujets de prédilection du RN : l'immigration, la préférence nationale... C'est la stratégie pour séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon notamment ?

Nous n'appelons pas seulement les électeurs de Jean-Luc Mélenchon mais tous les Français qui souhaitent s'unir derrière un projet commun, celui de Marine Le Pen. Je pense que la majorité des Français seraient d'accord avec notre programme. Aujourd'hui, on a énormément de thèmes mis en avant comme la santé : on a combien de personnels soignants qui ont été licenciés en raison du pass vaccinal ? Aujourd'hui, ces gens ne perçoivent rien, aucune indemnité.

Encore une fois, vous ne parlez pas d'immigration, alors que c'était le cœur de la politique du RN il y a encore quelques années...

Non, on en parle, on en a toujours parlé, il n'y a pas de stratégie, Marine parle de l'intégralité de son programme. Mais aujourd'hui, c'est vrai que le pouvoir d'achat est la première préoccupation des Français. Donc ça parait logique d'en parler. Mais on parle également de la priorité donnée aux Français pour l'emploi, le logement, les aides sociales. Donc on en parle aussi.