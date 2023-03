Retraites : les réactions dans l'Yonne après l'usage du 49-3

La décision a été prise en conseil des ministres juste avant 15h : le gouvernement opte finalement pour l'utilisation de l'article 49-3 de la constitution qui lui permet de faire adopter un texte sans passer par un vote. "On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites", a justifié la cheffe du gouvernement, sous les huées d'une partie des députés,

Un aveu de faiblesse

Marine Le Pen a immédiatement annoncé qu'elle allait déposer une motion de censure contre le gouvernement. Pour son confrère, le député de l'Yonne Julien Odoul, l'utilisation du 49-3 est conforme aux méthodes de ce gouvernement : "ce n'est pas une surprise, le gouvernement l'avait déjà actionné plusieurs fois ces derniers mois. C'est un aveu de faiblesse. Ce 49-3 prouve que cette réforme n'a aucune majorité dans le pays, ni même à l'Assemblée Nationale. Quand un texte est a ce point rejeté, il faut le retirer. Car cette méthode alimente la contestation, le ressentiment et la violence"

Des gens d'une autre planète

Du côté des syndicats dans l'Yonne, on dénonce aussi ce passage en force. Osvaldo Cerqueira de la CGT Cheminots dans l'Yonne est abasourdi par ce qu'il qualifie de "déconnexion" du gouvernement : "on dirait que ces gens n'habitent pas sur la même planète que nous. La population est très en colère. Ils sont déconnectés de ce que vivent les gens. Moi j'ai peur que s'ils restent droits dans leurs bottes comme disait Juppé, ça puisse déraper. Car sincèrement, il y a tous les ingrédients pour que ça explose", assure le syndicaliste.

Une crise de gouvernance

Le député Horizons de l'Yonne, André Villiers, estime quand à lui que le 49-3 est un outil constitutionnel tout a fait légal pour faire aboutir un texte, mais il déplore une crise démocratique dangereuse pour l'avenir : "c'est un pays divisé et il y a nécessité de recoller les morceaux et de relancer un dialogue social. Il y a une crise de gouvernance et je souhaite qu'elle ne reste pas dans les esprits de nos concitoyens, qui pourraient dans quelques années favoriser l'avènement de partis qu'on ne souhaite pas voir arriver aux affaires".

Une erreur historique de LR

Parmi les autres réactions politiques dans l'Yonne, celle d'Henri de Raincourt, ancien sénateur, ancien ministre et président du conseil général : "en tant que membre fondateur de l’UMP, je suis consterné du comportement des députés LR", écrit-il sur twitter. "Ils ont pris la responsabilité d’une grave crise politique qui bénéficie au Rassemblement National".

Rien de scandaleux

De son côté, Guillaume Larrivé appelle à "choisir l'intérêt national". "Mieux vaut être impopulaire que d'abandonner la France à la coalition LFI/RN/CGT" assène l'ancien député LR sur le même réseau social. "L’article 49 al. 3 de la Constitution, conçu par le général de Gaulle, permet à notre démocratie de ne pas être otage de la démagogie. Il n’y a rien de scandaleux à l’utiliser pour éviter la chienlit.", ajoute le chef de file des LR dans le département.