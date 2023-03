Retraites - Les sénateurs de l'Ardèche ne voteront pas la réforme "telle quelle"

La réforme des retraites arrive en débat au Sénat ce jeudi 2 mars, dans l'après-midi, et les deux sénateurs Les Républicains de l'Ardèche comptent bien profiter de cette fenêtre parlementaire pour amender le texte. Anne Ventalon et Mathieu Darnaud sont sur la même ligne, ils ne voteront pas le texte originel voulu par le gouvernement, "dans l'état actuel des choses". Il reste, selon eux, à "faire entendre des inflexions".

Profiter de la majorité au Sénat pour faire passer quelques amendements : la surcote pour les femmes, des mesures pour l'emploi des seniors (le CDI seniors), ça semble être le plan du côté des Républicains. D'ailleurs ces amendements ont déjà été approuvés en commission, mais Mathieu Darnaud s'agace quand on lui parle de stratégie : "il faut sortir de la lecture politique, c'est aussi une question de territoire, je suis élu d'un endroit avec de nombreux agriculteurs et artisans, ils méritent d'être pris en compte". Anne Ventalon et Mathieu Darnaud évoquent ainsi les carrières longues, l'égalité entre les femmes et les hommes, les 43 ans d'annuités et le minimum retraite à 1200€, "qui ne concerne pas tant de monde, on s'en est rendu compte".

"Je pense que LR va voter le texte"

De son côté, la sénatrice de gauche de la Drôme (groupe Socialiste Écologiste et Républicain), Marie-Pierre Monier, semble persuadée que Les Républicains, malgré leurs discours, vont voter le texte. "Ils vont apporter quelques modifications mais je ne vois pas comment ils ne vont pas la voter. Moi, je pourrais voter des amendements, par exemple en faveur de l'égalité femmes-hommes, selon comment c'est présenté, mais ça ne résout pas les deux lignes rouges qui font que je ne peux pas voter : l'âge de départ à 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation. Vous imaginez le moment, pour les Français ? Après le Covid, les conséquences de la guerre en Ukraine, et alors même que le COR (Conseil d'Orientation des Retraites) dit qu'il n'y a pas d'urgence (*), ce n'est pas le moment", s'insurge la Drômoise.

(*) : "les dépenses de retraite ne dérapent pas, elles sont relativement maitrisées" a déclaré le président du COR devant l'Assemblée Nationale