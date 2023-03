Retraites, LIOT porte la fronde

Ce jeudi, la première ministre a actionné l’article 49.3 pour faire passer la réforme des retraites. C'est pour la 11ème fois qu'Elisabeth Borne et le gouvernement utilisent cet outil constitutionnel, depuis les élections législatives de juin dernier. Chaque fois, des députés de Nupes, de LFI et/ou du RN ont déposé des motions de censure pour tenter de rejeter les textes en question (des dossiers budgétaires) et pour renverser le gouvernement. Aucune n’a été adoptée jusqu'à présent. Mais contre cette réforme des retraites, une motion sera-t-elle votée ? Il faut la majorité absolue, soit les voix de 287 députés. Parmi les deux textes qui seront être déposés dans les prochaines heures, un pourrait bien atteindre ces 287 voix : Celui porté par le groupe LIOT, Libertés Indépendants, Outre-mer et Territoires, duquel font partie les trois députés nationalistes insulaires.

"Une réforme injuste"

L'annonce du recours au 49-3 par Elisabeth Borne a déclenché une levée de boucliers dans les rangs de l'opposition. C'est désormais le spectre de la motion de censure qui plane sur le gouvernement. Au cœur de la fronde parlementaire, le groupe Liot, libertés indépendants, outre-mer et territoire,** opposé à la réforme des retraites et qui devrait déposer une motion de censure, comme l'explique le député Paul André Colombani : « Pour déposer une motion de censure, il faut 58 signatures. Liot ne possède pas 58 députés, donc il va falloir trouver des alliés pour déposer cette motion de censure et essayer censurer ce gouvernement.

On voit comment on conduit ce pays, c’est absolument insupportable, on n'est pas prêt d'arrêter malheureusement, toutes ces manifestations dans le pays, cette réforme est profondément injuste et elle est ressentie comme profondément injuste par le pays tout entier et donc à un moment il faut absolument que le Président de la République entende ça. Je n'ai absolument rien entendu tellement sa chahutait dans l'Assemblée, mais je ne me retrouve pas du tout dans ces propos. On n'a pas eu de concertation autour de l'âge légal, c'était le principal blocage. On a censuré le débat parlementaire avec le temps de parole limité et aujourd'hui on sort le 49.3 alors qu’ils pouvaient aussi s'en sortir par un vote simple, même s'il y avait une motion de rejet très importante qui allait être votée par l'ensemble des partis, que nous allions proposer. »

Il faut 58 signatures pour déposer une motion de censure. Le groupe LIOT rassemble 20 députés, ils doivent donc chercher des co-signataires.

Motion Trans partisane

Le groupe LIOT prépare cette motion de censure avec des députés de gauche (Nupes). L’insoumis Alexis Corbière appelle donc à un largement rassemblement : « Ce gouvernement minoritaire doit être sanctionné. Il a voulu brutaliser le Parlement. Quand on est parlementaire, on doit défendre le Parlement. Le 49.3 est un outil de brutalisation du Parlement et ne serait-ce que pour défendre cette idée-là, j'invite tous les députés à dire que le pouvoir, c'est l'Assemblée Nationale, c'est pas le présidentialisme agressif de Monsieur Macron. »

À l’opposé dans l’hémicycle, les RN aussi voteront cette motion, et leur propre texte, assure Marine Le Pen, la présidente du groupe : « Nous déposerons une motion et nous voterons l'intégralité des motions de censure qui seront déposées. Il faut censurer ce Gouvernement. »

Rassemblement national, plus Nupes, plus Liot, nous sommes à 257 voix possibles. Il en manque une trentaine pour la majorité absolue. Viendront-elles de rangs des Républicains ? Certains députés LR opposés à la réforme des retraites y réfléchissent, comme Maxime Minot et Pierre Cordier : « Je ne m'interdis rien, on va regarder les textes et qu'elles viennent de l'extrême gauche comme de l'extrême droite ou même du centre. Je les étudierai de la même manière… Je vais voir effectivement le fond du texte, mais il n'est pas exclu que je vote toute les motions de censure qui seront déposées parce que je n'accepte pas simplement que nos compatriotes n'aient pas eu le résultat d'un vote sur un texte aussi important. » Mais plusieurs LR préviennent : ils ne voteront pas cette motion, si elle est cosignée par des députés LFI.

Quelles conséquences pour l'avenir de la Corse ?

La motion de censure qui plane sur le gouvernement après l'annonce du recours au 49-3 pourrait-elle avoir des répercussions sur le processus entre la Corse et la place Beauvau ? En aucun cas pour le député Paul-André Colombani. Son groupe LIOT va déposer cette motion de censure mais il ne croit pas à l'amalgame : « L'avenir nous le dira, mais selon moi aujourd’hui il est quand même impossible de lier le vote sur les retraites, qui est une réforme très importante et profondément injuste, à l'avenir du processus sur la Corse. Il n'a jamais été question de ça. Le gouvernement prendra ses responsabilités s’il voit les choses de cette manière.

Tant que les ministres ne changent pas, je ne vois pas pourquoi ça changerait. La rue a intérêt à prendre sa part parce que sans la rue, bien évidemment, ce sera compliqué pour nous de se faire entendre par le gouvernement.

La pression de la rue démocratique sera un soutien important pour nous, c’est normal de manifester dans ce genre de circonstances. On est en phase complètement avec les syndicats, l'âge de départ, les carrières longues, la place des femmes dans cette retraite, on ne trouve pas notre compte et donc on ira manifester s’il faut, de façon pacifique bien évidemment. »

Les motions de censure peuvent être déposées jusqu’à 15h30 ce vendredi après-midi pour un vote prévu lundi prochain.