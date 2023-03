Retraites : manifestations spontanées dans les Hauts-de-France après le recours à l'article 49.3

Emmanuel Macron et son gouvernement ont choisir jeudi de faire adopter la réforme des retraites en utilisant l'article 49.3 de Constitution et non pas par un vote des députés. C'est Elisabeth Borne qui l'a annoncé devant une Assemblée nationale en ébullition. Un rebondissement majeur après deux mois de bataille parlementaire et d'opposition dans la rue.

ⓘ Publicité

Dans un chaos indescriptible, couvert par des "Marseillaise" chantées en boucle par les groupes de gauche, Elisabeth Borne a annoncé engager la responsabilité de son gouvernement sur cette réforme emblématique du second quinquennat Macron.

"On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux Assemblées écarté. On ne peut pas faire de pari sur l'avenir de nos retraites", a déclaré Elisabeth Borne.

Des rassemblements dans les principales villes de la région

La décision du gouverment a engendré des manifestations spontannées partout en France et en particulier dans les Hauts-de-France. Des rassemblements sont annoncés à 18h dans plusieurs villes de la région :

Amiens

Beauvais

Cambrai

Creil

Dunkerque

Douai

Compiègne

Lille

Valenciennes

Des rassemblements sont prévus à 18h30 dans les villes de :