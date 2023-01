Retraites : "Nous déposerons des amendements" prévient Mickaël Cosson, député MoDem des Côtes-d'Armor

Le MoDem soutient mais ce n'est pas un blanc seing. La réforme des retraites dévoilées, les députés sont déjà tournés vers les débats à venir à l'Assemblée nationale à partir du 6 février prochain, pour deux semaines. "Nous déposerons des amendements" prévient Mickaël Cosson, député MoDem des Côtes-d'Armor.

France Bleu Armorique : Le gouvernement veut reculer l'âge de la retraite à 64 ans d'ici 2030, vous y êtes favorable ?

Mickaël Cosson : Il y a à prendre en compte le fait qu'il y a 43 années d'annuités qui sont déjà établies. Si vous faites le calcul, quand vous démarrez à 20 ans, vous finissez à 63 ans. Ce que nous souhaitons, c'est qu'effectivement, pour 2027, nous soyons à 43 ans et que, à ce moment là, on puisse voir où on en est pour voir si le report à 64 ans est en vigueur pour 2030.

Avec la réforme proposée en l'état par l'exécutif, est-ce que le MoDem va voter le texte ?

Nous avons un texte qui est amené encore à évoluer d'ici le conseil des ministres qui a lieu le 23 janvier. Il y a ensuite un texte qui va venir à l'Assemblée nationale, qui fera l'objet d'une discussion à partir du 6 février. Et au cours de ces discussions, des amendements pourront être déposés pour le voir évoluer. Et j'ai envie de dire quand on connaîtra les contours du texte qu'à la fin des débats.

À vous entendre, il n'y a pas de points de blocage pour vous dans ce texte.

Les évolutions qu'on aimerait, ce serait que, le passage à 64 ans ne soit pas arrêté. Mais qu'on puisse en 2027 voir déjà, lorsqu'on sera à 63 ans, si on a réussi à obtenir un emploi pour les seniors plus important et voir si on a réussi à faire un rééquilibre et s'il y a nécessité qu'on passe à 64 ans. C'est une position forte qu'on aura, nous le MoDem, pour justement se dire qu'en 2027, il sera peut-être toujours temps de pouvoir faire une clause de revoyure. Il y a aussi la volonté que nous ayons des dispositifs pour les carrières longues, encore un peu plus avantageuses pour ceux qui aussi ont eu des accidents de la vie ou bien des à certains moments de décrochage. Faire en sorte qu'il soit pas nécessaire de devoir aller jusqu'à 67 ans pour obtenir ses 43 ans de cotisations.