Retraites : "Nous sommes à un moment difficile de la mandature", selon la députée du Nord Violette Spillebout

La majorité sort-elle abîmée du débat sur la réforme des retraites ? Ce lundi soir, les motions de censure déposées contre le gouvernement suite à l'utilisation du 49.3 ont été rejetées , mais la motion déposée par le groupe LIOT a recueilli 278 voix, soit 9 voix de moins que la majorité absolue.

"On en voit la limite"

"C'est sûr que nous sommes à un moment difficile de cette mandature", reconnaît au lendemain de ce vote Violette Spillebout, députée de la 9e circonscription du Nord et porte-parole du groupe Renaissance.

"Depuis les élections législatives, nous sommes dans une majorité relative, poursuit la députée. Et si on a réussi à faire passer de nombreux textes depuis plusieurs mois en faisant des partenariats avec la droite ou avec la gauche selon les textes de loi, eh bien là aujourd'hui, on en voit la limite. On voit aussi la difficulté à expliquer les réformes et à convaincre."

Une décision "du président de la République"

Violette Spillebout, invitée ce mardi matin de France Bleu Nord , attend beaucoup de l'interview d'Emmanuel Macron ce mercredi, et espère que le président de la République parviendra à "apaiser" les esprits. Selon elle, ce sont les députés LR qui ont poussé l'exécutif à utiliser l'article 49.3 de la constitution pour s'éviter un vote à l'Assemblée nationale : "Les députés du groupe LR ont porté comme nous durant leur campagne une réforme des retraites indispensable pour la sauvegarde du système. Si l'ensemble du groupe avait voté, la réforme des retraites aurait été voté légitimement à l'Assemblée nationale jeudi dernier. Moi qui suis très attaché au dialogue, à la légitimité de nos institutions, je voulais vraiment qu'on puisse aller au vote."

"On aurait préféré ne pas devoir se résoudre à cette décision du président de la République, que l'on comprend", insiste la députée du Nord, qui ajoute : "La réforme des retraites, en fait, aucun groupe politique n'a envie de la porter. D'ailleurs, Emmanuel Macron, s'il voulait se faire plaisir et ne pas faire compliqué, n'aurait pas mis la réforme des retraites au début de son quinquennat. On savait que ça serait difficile. On le voit à chaque réforme des retraites : à chaque fois les Français sont dans la rue parce que c'est un effort, c'est travailler plus longtemps. Ce sont des réformes impopulaires, extrêmement complexes à expliquer et donc on est vraiment devant un choix du président de la République, un choix responsable, un choix pour les générations à venir qui est très difficile et très impopulaire."

"J'ai été menacée"

Violette Spillebout regrette également le climat social de plus en tendu, et les violences qui émaillent désormais les manifestations contre la réforme.

"J'ai été effectivement menacée, explique la députée. Depuis le début de la réforme des retraites, je reçois des mails d'insultes, beaucoup d'insultes sur les réseaux sociaux, mais qui souvent sont portés par des comptes anonymes. Par contre, ça a un peu changé de visage ces derniers jours, donc je suis assez attentive : j'ai eu des affiches placardées sur la façade de mon domicile, j'ai eu des posts sur Facebook qui sont signés de la CGT de Tourcoing qui me place 'sous surveillance' à chaque acte que je ferai, ainsi que mon collègue Vincent Ledoux. Et puis vous avez certainement vu jeudi soir dans les manifestations mon visage et celui d'autres députés de la majorité placardés sur des pancartes avec des menaces et des pressions. C'est finalement le discours de Jean-Luc Mélenchon que l'on voit dans toutes ces menaces à demi-mots. Quand il parle de la 'censure populaire', il dit 'Nous serons là, à tout instant, à tout moment, en tout lieu où vous serez.' Et c'est une façon de mettre la pression sur les élus et d'inciter à la violence plutôt que de dénoncer la violence qui est extrêmement grave."

La députée de la 9e circonscription du Nord estime que le débat sur la réforme doit se poursuivre avec les députés et les syndicats, pour expliquer les choix qui ont été faits. Violette Spillebout insiste sur le fait que la réforme qui a été adoptée a été enrichie lors des débats en commission mixte paritaire .