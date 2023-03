Retraites : "On a tout intérêt à aller au vote", dit Quentin Bataillon député Renaissance de la Loire

France Bleu Saint-Etienne Loire : C'est le jour J pour la réforme des retraites. Les sept députés et sept sénateurs de la commission mixte paritaire ont trouvé un accord sur ce projet de loi. Il sera donc soumis au vote aujourd'hui, au Sénat ce matin puis à l'Assemblée nationale dans un second temps.

Pour vous, il n'y a pas de doute, vous allez voter cette réforme ?

Quentin Bataillon, député Renaissance de la Loire : Pour moi bien sûr, il n'y a pas de doute puisque cette réforme, c'est évident qu'elle n'est pas populaire, mais c'est une nécessité. C'est répondre à 30 milliards de dettes par an qui sont actuellement compensées par l'Etat. Et comme c'est un argent que l'Etat n'a pas, nous empruntons avec des taux d'intérêt tous les ans. Et ces taux, c'est les retraités actuels et les retraités futurs qui les payent chaque année.

Il vous reste quelques heures pour convaincre les députés qui hésitent encore. Emmanuel Macron rassemble ce matin les chefs des groupes parlementaires et des partis de la majorité. C'est pour convaincre ?

Oui, absolument. Et puis personnellement, je fais confiance aux députés Les Républicains et à leur esprit de responsabilité pour voter cette réforme qui est nécessaire et qui, je le rappelle, faisait partie de leur programme depuis plus de dix ans.

Le but du gouvernement c'est d'éviter de passer en force avec le 49-3 ?

Oui, je pense qu'on a tout intérêt à aller au vote et que chacun soit face à ses responsabilités. Aujourd'hui, la situation financière, nous la connaissons. D'autant plus que ce texte a avancé, dans le cadre de la navette et de la commission mixte paritaire.

Si le gouvernement n'utilise pas le 49-3 et que le texte est voté grâce notamment aux députés Les Républicains, vous serez redevable à LR ?

Non, je ne pense pas. La réalité, c'est que tous ceux qui vont voter cette réforme la votent parce que nous n'avons pas le choix pour sauver notre système actuel, pour sauver les pensions actuelles et parce que ce texte, comme je le disais, a avancé. Il a avancé sur les congés maternité. Il est plus intéressant pour les sapeurs pompiers, pour les aidants familiaux. Il a avancé sur le sujet de la pénibilité des carrières longues, sur les petites retraites. Aujourd'hui, les choses sont claires le texte qui sort, c'est 1,8 million de personnes qui sont concernées par cette retraite minimale de 1 200 €. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle est indexée sur le Smic. Donc on a cette capacité d'être dynamique vis à vis de l'inflation notamment.

Vous dîtes que tous les députés qui vont voter cette réforme vont la voter par conviction. Il n'y a pas eu de pression ? On a entendu parfois des menaces, même d'exclusion de partis si ils ne votaient pas cette cette loi. Ce n'est pas le cas ?

Non, objectivement et je pense que, peut-être que certains députés ont cherché de leur côté à marchander contre autre chose, mais la réalité, c'est que c'est l'esprit de responsabilité qui primera cet après-midi. Et moi d'ailleurs, à titre personnel, comme je le disais dans les avancées, il y a un autre élément qui est très important, c'est que pour la première fois, ce texte appelle le gouvernement à étudier cette idée de transmettre des trimestres de retraites supplémentaires aux bénévoles associatifs. C'est un combat qui n'était pas simple et aujourd'hui, pour la première fois, nous inscrivons dans le texte, cette possibilité. Donc, c'est historique pour tous les bénévoles.

Adopter un texte comme celui là, alors que des millions de Français sont descendus dans les rues pour dire leur opposition, est-ce que ça n'envoie pas un message de déni de démocratie ?

Déni de démocratie ? Non, puisque cette réforme a été annoncée lors de l'élection présidentielle, annoncée lors des élections législatives. Personnellement, il n'y a pas un seul jour pendant ma campagne où on ne m'en a pas parlé. D'ailleurs, cette réforme est moindre que celle qui était présentée puisque le report progressif jusqu'à 64 ans et non pas 65 comme c'était écrit dans le programme. Et je pense que les résultats des législatives étaient aussi beaucoup liés à cette proposition. Et les manifestants ? Je comprends totalement que le côté impopulaire de cette réforme et c'est normal. Nous avons quand même pu avancer, suite à ces manifestations, sur le sujet des femmes notamment.

Grâce aux manifestations ?

Je pense que ça a compté oui. Effectivement, ça faisait partie des messages forts, je pense notamment par rapport au congé maternité ou la surcote pour les femmes. Pour les mères de famille, je pense qu'effectivement ça fait partie des choses qui ont pu avancer grâce à ces messages.

Quentin Bataillon, vous n'avez pas reçu l'intersyndicale de la Loire, malgré ses nombreuses sollicitations. Pourquoi?

Non, ce n'est pas vrai. J'ai reçu tous les syndicats qui m'ont demandé et j'ai reçu la CFDT. J'ai reçu Sud-Rail.

Quant à l'intersyndicale, effectivement, nous avions prévu de nous rencontrer. Sauf que malheureusement, la dernière date à cause des blocages à cause de la grève, je n'ai pas pu y répondre, donc j'ai plusieurs fois relancé par écrit l'intersyndicale qui n'a jamais voulu me répondre.

Ma porte a toujours été ouverte. Comme je l'ai dit, j'ai reçu tous les syndicats qui m'ont demandé. Un rendez vous a été reporté avec l'intersyndicale. Je le regrette et j'ai d'ailleurs tous les écrits qui prouvent qu'ils n'ont jamais voulu reporter ce rendez vous, qu'ils n'ont jamais voulu renouveler cette invitation.

Donc, il y a eu suffisamment d'écoute, de débats, d'échanges autour de cette réforme des retraites, selon vous ?

Oui. Je ne me suis pas caché pendant cette réforme, j'ai continué tous les week-ends, chaque fin de semaine, à être sur le terrain, à voir une dizaine d'associations par jour. J'étais au contact des gens, non pas directement des syndicats, mais directement avec les Françaises et les Français. J'ai pu échanger sur le terrain avec eux, sur leurs inquiétudes, je pense notamment sur ce sujet des carrières longues. Aujourd'hui, les choses sont claires : quand qu'on a commencé avant 21 ans sa carrière, si on a 43 annuités, on ne fera pas une année de plus à 43 ans, pas une année de plus. Ca fait partie des choses qui sont remontées du terrain parce que je rencontre des ouvriers de Roche-la-Molière, de Saint-Etienne ou St Genest-Lerpt et ce sont des choses qu'ils portaient. Effectivement, ce contact direct avec les Français, je pense est infiniment plus puissant et plus important que quelques réunions d'une intersyndicale qui finalement n'était pas vraiment là pour dialoguer.

L'intersyndicale de la Loire a décidé de manifester ce jeudi devant les permanences parlementaires des députés : à 12h00 à Saint-Etienne devant la permanence du député Quentin Bataillon.

A saint Just Saint Rambert à 17h30 de la place de la République jusqu’à la permanence du député LR Dino Cinieri.

A ST-CHAMOND à 14h30 devant la permanence du député MODEM, Emmanuel Mandon.

A Roanne à 11h00 devant la sous-préfecture pour interpeller le député de la majorité Antoine Vermorel-Marques.