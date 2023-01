Retraites : "On n'est pas là pour emmerder E. Macron" estime la sénatrice nantaise Laurence Garnier (LR)

Invitée de France Bleu Loire Océan ce lundi 2 janvier, la sénatrice LR de Loire-Atlantique Laurence Garnier ne se cache pas : Elle estime que sa formation politique doit soutenir la réforme des retraites voulue par le Président de la République. "Bien sur, il faudra examiner le texte en détail. Nous au Sénat (où LR est majoritaire) nous portons un projet qui repousse à 64 ans l'âge légal de départ. Emanuel Macron propose 65 ans. On va regarder, mais ce qui est sûr c'est que le déficit est colossal et qu'il faut agir pour garantir le montant des pensions d'aujourd'hui et les retraites de demain."

Quitte à être la force d'appoint d'Emmanuel Macron, qui a besoin des Républicains pour faire voter son texte à l'assemblée ? "On n'est pas là pour emmerder Emmanuel Macron" lâche la sénatrice "ce qui nous intéresse c'est de protéger les Français, de protéger les retraites des Français."

Laurence Garnier plaide pour un report de l'âge légal plutôt que pour une durée de cotisation rallongée : "Si on rallonge par exemple à 45 ans la durée légale pour pouvoir prétendre à une retraite à taux plein, ceux qui ont des métiers pénibles ne tiendront pas, partiront avant et auront donc une décote plus forte."

Cette réforme des retraites est "nécessaire" explique encore Laurence Garnier, mais elle doit, selon elle, être couplée à d'autres réformes, notamment la lutte contre la fraude sociale : "Il y a aujourd'hui deux fois plus de bénéficiaires du RSA qu'il y a 10 ans, or la population française n'a pas doublé, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas sur le chemin du retour à l'emploi et il nous faut travailler sur ce point là" précise encore celle dont le nom circule pour prendre des responsabilités au sein de la direction du parti Les Républicains. Ex porte-parole de Bruno Retailleau lors de la campagne interne, elle pourrait faire partie des proches du sénateur de Vendée appelés au nom du respect des équilibres internes au sein du parti.