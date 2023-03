Retraites : parcours différent mardi pour la manifestation à Valence

Les syndicats ont annoncé ce vendredi 24 mars le parcours de la prochaine manifestation contre la réforme des retraites, mardi 28 mars (10e journée de mobilisation). Le parcours sera différent de celui de jeudi, après les débordements et l'envahissement de la LACRA, mais selon l'intersyndicale il n'y a pas de lien de cause à effet. Elle estime, par la voix du secrétaire général de Force Ouvrière en Drôme-Ardèche, Arnaud Pichot, que la manifestation de jeudi s'est "très bien passée".

Le parcours de mardi 28

Le parcours débutera au niveau de la place Latour-Maubourg, avec un "picnic revendicatif", puis le cortège montera jusqu'au rond-point de Valence 2, "pour bloquer une nouvelle fois l'économie" précise Arnaud Pichot, où il s'éternisera avant de revenir à son point de départ via l'avenue Verdi. Un parcours qui s'éloigne donc de la LACRA mais aussi du centre-ville, mais l'objectif, selon les syndicats, est davantage "d'emmener avec nous les étudiants" que d'éviter les zones sensibles de Valence.

Les leçons de jeudi 23

En effet, l'intersyndicale rejette toute responsabilité dans les évènements de jeudi et l'envahissement de la LACRA. Pour Arnaud Pichot, "il y a des responsabilités individuelles, des personnes ont voulu aller sur la LACRA, ce n'est pas la responsabilité des syndicats" . Il dit avoir été surpris par "le manque de forces de l'ordre" au niveau du rond-point des Couleures. La Préfecture renvoie la balle : dans un premier communiqué jeudi soir la préfète de la Drôme disait regretter "que les organisateurs, dépassés, n'aient pu assurer jusqu'au bout le bon déroulement de la manifestation". Dans un second communiqué elle ne remettait plus en cause les manifestants mais seulement "des individus fauteurs de trouble". Selon nos observations jeudi, ceux-ci avaient prémédité l'action. Les policiers, au nombre de 48, n'étaient eux pas assez nombreux pour sécuriser le début du parcours ET le rond-point des Couleures.