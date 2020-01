Retraites : pour le communiste Fabien Roussel, "il est urgent d'apaiser la situation"

Nord-Pas-de-Calais, France

Au 34e jour de grève contre le projet de réforme des retraites, le député communiste du Nord, Fabien Roussel, était l'invité de France Bleu Nord ce mardi 7 janvier. Alors que le gouvernement s'est dit ouvert à des discussions, après la proposition de la CFDT d'ouvrir une conférence sur le financement des retraites, le secrétaire national du PC pose une condition : "si le premier ministre veut ouvrir des négociations, mais qu'il conserve tous les principes de sa réforme, ça ne peut pas marcher. Il faut que le gouvernement retire sa réforme, et ensuite nous parlerons du financement".

Il n'y a pas d'urgence à réformer le système actuel

Fabien Roussel se dit "favorable" à cette conférence sur le financement. "C'est la base de tout", estime-t-il, "financer un système juste pour tous". D'autant plus qu'"il n'y a pas d'urgence à réformer notre système actuel", ajoute le député nordiste, "on peut bien prendre six mois pour parler du financement !". Pour Fabien Roussel, "il y a des pistes immédiates à mettre en oeuvre. Taxer les dividendes. Imposer aux entreprises l'égalité salariale entre femmes et hommes, ça rapporterait tout de suite 6 milliards d'euros de cotisations".

C'est le gouvernement qui bloque

Concernant les blocages annoncés, notamment dans les raffineries par la CGT, Fabien Roussel renvoie le gouvernement à ses responsabilités : "c'est lui qui bloque, en imposant sa réforme. C'est à cause de cela que les syndicats et les professions s'engagent dans un mouvement de grève dur et qui dure". Et le patron du parti communiste de conclure : "toute la colère se rassemble et s'exprime. Le gouvernement et le président de la République doivent l'entendre. Il est urgent d'apaiser la situation".