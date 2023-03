Retraites : quelles réactions des députés du Poitou après l'utilisation du 49.3 ?

C'est finalement le 49.3 qui a été utilisé par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites. Jusqu'à la dernière minute, l'exécutif a semblé hésiter. Depuis l'annonce de la Première ministre, Elisabeth Borne, les réactions des députés du Poitou se multiplient.

"Une énorme erreur politique"

Du côté de la majorité, certains n'hésitent pas à critiquer ce choix. "C'est une énorme erreur politique. Je suis intimement convaincu qu'on aurait dû aller au vote", a expliqué ce matin sur France Bleu Poitou Pascal Lecamp, le député Modem de la 3e circonscription de la Vienne.

Nicolas Turquois, député Modem de la 4e circonscription de la Vienne, aurait lui aussi préféré un vote. Il reconnait le "manque de dialogue" autour de cette réforme. Pour tenter de calmer la crise politique et sociale qui monte, il en appelle à Emmanuel Macron. "Il faut qu'il s'exprime sur le sujet pour apaiser ce pays. Il va y avoir des discussions autour du gouvernement, du texte, de la reprise du dialogue. Est-ce qu'il faut temporiser ? Cela sera sa décision."

Du côté des Deux-Sèvres, le député de la majorité Bastien Marchive déplore lui aussi l’utilisation de l’article 49-3. Mais l'élu regrette "également que certains aient perturbé les débats, empêchant ainsi nombre d’amendements d’être étudiés pour enrichir le texte." Jean-Marie Fiévet, député Renaissance, félicite lui sur Twitter la Première ministre pour son courage. "Être une femme d’Etat, c’est prendre les décisions courageuses, parce que les décisions faciles ont déjà été prises", écrit-il.

"Un hold-up institutionnel"

Du côté de l'opposition, on ne mâche pas ses mots. Delphine Batho, la députée écologiste des Deux-Sèvres, parle d'un "hold-up institutionnel". "C'est une défaite du président de la République. Il n'a pas de majorité parlementaire, ajoute l'ancienne ministre. L'utilisation du 49.3, c'est une manière de mépriser, une nouvelle fois, le profond mouvement social populaire et de bafouer le parlement et la démocratie participative."