Retraites : Retrouvez notre débat Jean Terlier (Renaissance) - François Piquemal (Nupes)

A quelques heures des 200 manifestations contre le projet de loi de la réforme des retraites attendues partout en France, France Bleu Occitanie a fait débattre jeudi matin Jean Terlier, député du parti présidentiel Renaissance dans la 3e circonscription du Tarn, et François Piquemal, député Nupes de la 4e circonscription de Haute-Garonne.

ⓘ Publicité

Jean Terlier : "Je pense qu'il y a urgence à réformer. C'est la sauvegarde de notre modèle social qui a été mise en cause. Chacun a compris que si on fait cette réforme, c'est avant tout pour des raisons démographiques. On a aujourd'hui moins de cotisants, moins de personnes actives pour financer les pensions. Toutes les études montrent que, à projections, ça va être des dizaines de milliards de déficit. Donc il y a une urgence à réformer ce modèle si on veut que nos enfants et nos petits enfants aient également une retraite."

François Piquemal : "Cette réforme n'est ni juste, ni justifiée. D'abord parce que, contrairement à ce qui a été dit, de nombreux scénarios du Conseil d'orientation des retraites, la majorité, pour tout dire, prévoit que le système est à l'équilibre, voire excédentaire avec un déficit qui est facilement comblé si on met en place des leviers de financement. Et la justification a été donnée par le gouvernement lui même à la Commission européenne en expliquant qu'il avait supprimé la TVA, d'ailleurs un impôt sur les entreprises, et qu'il fallait donc qu'il résorbe encore une fois ce cadeau fiscal."

Jean Terlier : "On a choisi de miser sur l'âge de départ à la retraite et pas d'augmenter les cotisations. C'est véritablement un choix. Soit on augmente les cotisations et on demande aux Françaises et aux Françaises de travailler un petit peu plus. Soit on augmente les impôts et cette augmentation d'impôts demain c'est une augmentation de 450 euros d'impôts pour tous ceux qui payent l'impôt sur le revenu. C'est soit ça ou alors on va baisser les pensions, c'est 700 euros en moyenne de baisse pour les pensions."

François Piquemal : "Non mais attendez, l'assassin a laissé sur les lieux la photo du crime. C'est bien vous qui avez voté l'exonération des cotisations salariales sur les heures supplémentaires. Deux milliards d'euros. C'est bien vous qui avez supprimé l'ISF. Si on le rétablit renforcé, c'est dix milliards d'euros. C'est bien vous qui refusé de taxer les super profits. Si on le fait, ça nous rapporte une manne financière importante. Cette réforme va pénaliser les plus faibles, pas seulement parce qu'elle va alourdir nos vies à toutes et tous, ceux qui ont connu ou qui connaissent ou qui connaîtront les travaux difficiles. Et il y en a, de deux ans."

Jean Terlier : "Évidemment qu'on n'aura pas un âge de la retraite qui sera qui sera allongé pour certaines catégories de personnes. La question de la pénibilité, elle est prise en compte de la même manière que sont prises en compte les personnes qui ont commencé à travailler tôt. Ça continuera pour quatre Français sur dix à pouvoir continuer à partir plus tôt. Cette réforme est au contraire bien juste parce que ça va être une augmentation des petites pensions de retraite pour les salariés qui ont cotisé toute leur vie et qui gagnent le SMIC. C'est aujourd'hui la retraites à 1 200 euros."

François Piquemal : "Derrière chaque annonce du gouvernement, c'est comme un contrat d'assurance, il faut aller voir les astérisques et donc 1 200 euros, ce que ne dit pas mon collègue, c'est que c'est brut et qu'en vérité ça va être davantage ça va être 1150 euros. Et encore si vous avez cotisé 43 ans. Vous connaissez beaucoup de personnes qui ont cotisé sans discontinuer 43 ans ? Par exemple, les femmes. Vous avez ce qu'on appelle la maternité. Beaucoup de femmes sont à temps partiel, elles n'en bénéficieront donc pas. Et c'est pareil pour les métiers les plus précaires."

Jean Terlier : "Je pense qu'il faut qu'on continue à expliquer. On entend évidemment les mécontentements. Je pense qu'on va avoir un débat au Parlement. Il faut que ce débat ait lieu notamment sur ces deux critères de la pénibilité et des carrières qui ont commencé où des personnes ont commencé à travailler tôt. Moi, je voudrais appeler les uns et les autres effectivement à respecter le droit de grève. Mais ce droit de grève c'est pas un droit de menacer, d'intimider ou même de bloquer le pays."