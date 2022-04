Retraites, écologie, santé... les grands chantiers qui attendent Emmanuel Macron pour son nouveau mandat

Réformes sociales, économiques, écologiques... de grands chantiers attendent Emmanuel Macron, réélu pour un second quinquennat ce dimanche 24 avril.

Les principaux chantiers économiques

Inflation et pouvoir d'achat

La dégradation du pouvoir d'achat du fait de la flambée de l'inflation, restera le sujet le plus urgent à traiter au début du quinquennat. Malgré un "bouclier tarifaire" énergétique de plus de 26 milliards d'euros mis sur la table (gel des tarifs de gaz et d'électricité, indemnité inflation, remise carburant, etc.), la pression sur les prix s’accroît. Emmanuel Macron promet"dès cet été, une loi exceptionnelle pour le pouvoir d'achat", pour augmenter notamment les pensions de retraite. Il propose aussi un chèque alimentaire pour les plus modestes, une revalorisation des "minimas sociaux" et du traitement des fonctionnaires, ou encore une nouvelle prime défiscalisée allant jusqu'à 6.000 euros.

Plein emploi

Emmanuel Macron veut atteindre le "plein emploi" d'ici la fin du quinquennat, soit un taux de chômage entre 5% et 5,5%, contre 7,4% aujourd'hui. Il compte notamment transformer Pôle emploi en "France Travail", afin de "mettre en commun" les forces de l'État et des collectivités et de créer une forme de "guichet unique" pour les demandeurs d'emplois, bénéficiaires du RSA, etc.

Il souhaite aussi réformer le lycée professionnel pour en faire "une voie d'excellence" sur le modèle de l'apprentissage qui a connu un boom pendant le quinquennat.

La nouvelle réforme de l'assurance chômage, l'une des plus clivantes, doit devenir "plus stricte quand trop d'emplois sont non pourvus" et "plus généreuse quand le chômage est élevé" selon lui. Il souhaite aussi une adaptation du RSA, qu'il veut attribuer sous condition d'effectuer de 15 ou 20 heures d'une "activité effective qui permet l'insertion".

Dette et déficit

Emmanuel Macron a confirmé son ambition de ramener le déficit public sous les 3% d'ici 2027, et de commencer à réduire le poids de la dette. L'enjeu est de taille, avec un déficit qui était encore à 6,5% du PIB fin 2021, et une dette publique à 112,9%, du fait de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le président réélu comptant principalement sur la croissance et le plein emploi pour dégager de nouvelles recettes.

Réindustrialisation

Hydrogène vert, véhicule électrique, décarbonation de la sidérurgie et des cimenteries mais aussi biomédicaments : Emmanuel Macron veut faire le pari de réindustrialisation avec des investissements massifs, dont une partie sera issue du plan France 2030 lancé avant l'élection, doit s'articuler avec la "planification" écologique annoncée par le candidat-président entre les deux tours. Et une volonté de favoriser les achats publics locaux pour défendre le "fabriqué en France".

Mais des dossiers complexes s'inviteront à l'agenda du président réélu dès les premiers mois, comme les difficultés des Fonderies du Poitou ou du sous-traitant de Renault SAM.

Les principaux chantiers écologiques

Réduire les émissions

Un des défis majeurs du nouveau quinquennat sera de mettre la France sur une trajectoire permettant d'atteindre l'objectif de réduction des émissions de 40% d'ici à 2030 par rapport à 1990. Le Conseil d'Etat a été clair, la France n'en fait pas assez. Il avait donné neuf mois à l'Etat pour agir, et après l'expiration du délai fin mars, il devrait se prononcer à nouveau sur ce dossier dans les prochains mois.

"Je veux aller deux fois plus vite dans le quinquennat qui vient", a toutefois assuré Emmanuel Macron, annonçant son intention de charger le Premier ministre d'une "planification" écologique, concept cher à Jean-Luc Mélenchon.

Energie

Grâce à la planification, Emmanuel Macron espère "réaliser un effort sans précédent de sobriété, pour baisser de 40% notre consommation d'ici 2050". Son programme s'appuie largement sur le nucléaire pour décarboner la production d'électricité, avec la construction de 6 à 14 réacteurs de nouvelle génération (EPR). A cela s'ajoute l'étude pour huit exemplaires supplémentaires. Ce chantier au long cours n'aboutira pas durant le quinquennat. La première mise en service n'est pas attendue avant 2035 ou 2037.

Il promet également l'implantation de 50 parcs éoliens en mer d'ici à 2050 et de décupler la puissance solaire.

Transports, agriculture, logement, pollution...

Le programme d'Emmanuel Macron évoque notamment la rénovation énergétique de 700.000 logements par an, un renforcement des infrastructures cyclables, une offre de location de véhicules électriques et hybrides à moins de 100 euros par mois, et une "3e révolution agricole".

Emmanuel Macron s'est aussi engagé à planter 140 millions d'arbres d'ici à 2030, mais n'a pas évoqué la pollution ou la biodiversité dans son programme.

Les principaux chantiers sociaux

La réforme des retraites

C'est l'une de ses mesures phares, et sûrement l'une des plus contestées : la réforme des retraites avec l'objectif de porter l'âge de départ à 65 ans d'ici 2031. Emmanuel Macron souhaite porter la retraite minimale à 1.100 euros à taux plein. Il a toutefois tenté d'assouplir son projet pendant l'entre-deux-tours en sous-entendant qu'il n'était pas opposé à négocier l'âge de départ à la retraite. "On n'a retenu que le chiffre magique de 65 ans" mais "ça dépend de quel horizon on se donne", a-t-il assuré.

Ecole, santé, justice...

Emmanuel Macron n'a pas donné beaucoup de détails concernant ses autres grands chantiers sociaux. Dans une interview au Figaro, début d’avril, il évoque le fait de lancer des réformes "dès la première année" de son nouveau quinquennat concernant l’école, la santé, l’autonomie et la justice