Retraites : une centaine de manifestants à Valence après le rejet des motions de censure

Ces opposants à la réforme des retraites seront certainement plus nombreux jeudi, journée de mobilisation, mais voulaient marquer le coup, ce lundi 20 mars, suite à l'adoption officielle du texte. En effet, les députés n'ont pas voté les motions de censure, ni celle du Rassemblement National, ni celle du groupe LIOT (centre), qui est passée à neuf voix près. Alors, une centaine de manifestants ont parcouru les rues de Valence, pénétrant brièvement dans le hall du cinéma Pathé puis bloquant quelques dizaines de minutes la circulation.

"La colère va monter, c'est certain. Moi en tant que grand-mère, je suis inquiet pour l'avenir de mes petits-enfants, je ne sais pas jusqu'à quel âge ils devront travailler", dit Geneviève. "Je suis très déçue d'avoir une carte d'électeur qi me sert à élire des gens qui ne me représentent pas", ajoute Laure. "Ils n'ont plus aucun soutien même au Parlement, encore moins de la rue", analyse Dominique, à propos du rejet de la motion de censure. "Soit ils comprennent, soit on va s'en prendre à ceux qui décident vraiment, c'est-à-dire au pouvoir de l'argent", prévient-il.

Quelques membres du CNT 26 Drôme ont collé et tagué des messages sur les murs en vitre de l'université, place Latour-Maubourg : "Macron, prend ta retraite, pas la nôtre", "Prenez la thune des milliardaires, pas celle de grand-mère", pouvait-on lire.