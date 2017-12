En début d'année 2017, six communes de Haute-Savoie fusionnent et donnent naissance à la commune nouvelle d'Annecy. Annecy devient l'une des trente plus grosses métropoles de France.

Annecy, France

La fusion des six communes pour créer la commune nouvelle d'Annecy Copier

"Un vote historique". C'est comme ça qu'on l’interprétait dès le 20 juin 2016, quand les conseillers municipaux d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevier, Meythet, Pringy et Seynod ont entériné à une très large majorité la fusion de leurs six communes.

C'est à partir du 1er janvier 2017 qu'existe officiellement "la commune nouvelle d'Annecy", les autres communes qui ont fusionné avec Annecy devenant désormais des "communes déléguées".

Un changement qui passe presque inaperçu pour les habitants

"Je ne m'en suis pas vraiment aperçue", témoigne une habitante de Pringy au micro de France Bleu Pays de Savoie. C'est le sentiment général des 126 000 habitants de la commune nouvelle d'Annecy. Le changement n'est pas vraiment flagrant "à part l'adresse, car désormais on doit mettre Pringy 74 3770 Annecy".

Quand on demande aux Priniaciens (les habitants de Pringy) où ils habitent, ils répondent : "Pringy !", même si certains précisent "commune nouvelle d'Annecy".

Mais une fusion qui n'est pas indolore pour les agents territoriaux

En revanche, pour ceux qui travaillent sur cet immense espace urbain et administratif de 70 hectares, la fusion n'a pas été indolore.

Ils sont 3 200 agents territoriaux, des services de collecte des déchets, vie scolaire, services des eaux, urbanisme, ou funéraires entre autres. Pour eux, la fusion des six communesa été suivie du le regroupement des cinq intercommunalités du bassin annécien pour former le Grand Annecy. Cette mutualisation des moyens a des conséquences parfois négatives. Béatrice Convers de la CFDT en fait la liste : "mal-être grandissant, des cadres qui étaient responsables et se retrouvent parfois sans rien avoir à faire, des agents qui sont arrivés et n'ont pas de bureau, des services qui n'ont pas eu de chefs de service pendant six mois ... etc".

Mal-être grandissant, des cadres qui se retrouvent parfois sans rien faire... détaille Béatrice Convers de la CFDT

Lors du dernier conseil municipal de l'année, il y a quinze jours, les employés communaux ont fait part de leur mal-être dans une lettre ouverte au maire.

Jean-Luc Rigaut les a reçus, a annoncé des changements pour le premier semestre 2018. En attendant, les agents de la commune nouvelle d'Annecy maintiennent leur préavis de grève pour le 11 janvier 2018.