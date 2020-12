Rétro 2020 : le décès de Valéry Giscard d'Estaing à l'âge de 94 ans

L'ancien président de la République et membre de l'Académie française Valéry Giscard d'Estaing est mort ce 2 décembre 2020 dans sa propriété d'Authon dans le Loir-et-Cher. Figure de la vie politique française, incarnation du centre droit et tombeur du gaullisme, plus jeune président de la Vème République lors de son élection en 1974, Valéry Giscard d'Estaing avait fait l'une de ses dernières apparitions publiques le 30 septembre 2019 lors des obsèques à Paris d'un autre président de la République, Jacques Chirac.

VGE aura marqué la vie politique française et auvergnate, élu député du Puy-de-Dôme en 1956, puis aussi conseiller général, si il n'a jamais réussi à conquérir Clermont-Ferrand, Valéry Giscard d'Estaing a été maire de Chamalières et également président du Conseil régional d'Auvergne de 1986 à 2004, il est à l'origine de la Grande Halle de Cournon et de Vulcania.

Des obsèques "dans la plus stricte intimité familiale"

L'Assemblée et le Sénat, qui siégeaient au moment de la nouvelle, ont observé une minute de silence. Deux de ses successeurs à l'Elysée lui ont également rendu hommage. Les obsèques de l'ancien président de la République ont eu lieu dans la plus stricte intimité familiale à Authon (Loir-et-Cher). L'ancien chef d'Etat a été inhumé sur un terrain privé appartenant à la famille.

Une semaine après le décès de Valéry Giscard d'Estaing, une journée de deuil national a été respectée en hommage à l'ancien président de la République. Le 9 décembre, les drapeaux ont été mis en berne et une minute de silence a été respectée dans les administrations.