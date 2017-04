RETRO - Élection présidentielle : le vote dans le Loiret depuis 2002

Dimanche, les 661 bureaux de vote seront ouverts de 8 heures à 19 heures dans le Loiret. L'occasion de revoir comment le Loiret a voté depuis 2002 au 1er et au 2e tour de la Présidentielle. Les électeurs du département avaient placé Nicolas Sarkozy en tête, il y a 5 ans.

On ne sait pas combien d'électeurs se déplaceront dimanche au 1er tour de la Présidentielle et pour qui ils voteront. La participation est à ce jour encore incertaine. Mais l'élection présidentielle reste celle qui mobilise le plus. En tout cas, 456 790 personnes sont inscrites sur les listes électorales dans le Loiret. C'est une augmentation d'un peu plus de 2% par rapport à 2012. Les électeurs iront voter dans 661 bureaux de vote. France Bleu Orléans vous propose de jeter un coup d'oeil dans le rétroviseur et de voir comment avaient voté les loirétains en 2002, 2007 et en 2012 au premier et au deuxième tour.