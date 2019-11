Réunion sur les retraites à Limoges

C'est Jean-Baptiste Djebbari, l'ex député de la Haute-Vienne et secrétaire d'état aux transports qui a animé la soirée-débat devant un public clairsemé

Limoges, France

Le secrétaire d'état chargé des transports et ex député de la Haute-Vienne, Jean-Baptiste Djebbari n'a pas rassemblé les foules hier soir, à Limoges. Une réunion ouverte au public, sur inscription, qui n'a attiré qu'une cinquantaine de personnes seulement. Au cours de cette rencontre avec le public, le secrétaire d'état n'a pas eu à subir la fronde des opposants et les questions qui fâchent. Seule une déléguée CGT est montée au créneau avant de claquer la porte," La langue de bois ça suffit!" a-t-elle lâché en sortant de la salle. Egalement parmi les grands absents de la soirée les - de 30 ans n'ont pas participé au débat, aucun représentant de cette tranche d'âge ne s'est déplacé.

Les moins de 30 ans n'étaient pas représentés lors de cette soirée sur les retraites © Radio France - FREDERIC CANO

Lors de son intervention, pendant deux heures, Jean-Baptiste Djebbari a rappelé les 3 piliers de la future réforme : un régime universel (la fin des 42 régimes spéciaux), la retraite par répartition (une seule caisse pour tout le monde) et la retraite par points (en fonction de la pénibilité du travail, durée, etc). Tous les autres points seront soumis à la discussion avec les formations syndicales et avec les différents acteurs de la société civile.

Reste à savoir si le gouvernement et ses émissaires auront convaincu les français du bien fondé de la réforme des retraites. Première partie de réponse le 5 décembre prochain, lors de la journée de mobilisation générale.