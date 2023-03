Réunions de dernière minute à l’Élysée sur les retraites, "un coup de com’" pour FO dans le Gard

Les Français vont-ils devoir travailler deux ans de plus ? Ils auront sans doute une bonne partie de la réponse ce jeudi. Le projet de loi sur la réforme des retraites repasse devant les sénateurs et les députés qui vont être appelés à voter. Si au Sénat – à majorité de droite – devrait sans surprise adopter une seconde fois le texte, l’issue du scrutin est beaucoup plus incertaine à l’Assemblée nationale où quelques voix pourraient faire défaut à l’exécutif.

ⓘ Publicité

C’est la raison pour laquelle Emmanuel Macron a invité les chefs de partis et les présidents de groupes parlementaires appartenant à la majorité, ce jeudi matin et midi, à l’Élysée. "Alors, écoutez, cette opération de communication, puisque c’en est une, c’est surtout pour agiter la menace d’une dissolution, tacle sur France Bleu le secrétaire général de Force ouvrière (FO) dans le Gard. C’est un coup de com’, parce qu’Emmanuel Macron n’est pas sûr d’être soutenu, y compris par des députés de son bord politique", analyse encore Gilles Besson.

Après le CPE de 2005, les retraites de 2023 ?

Si la réforme des retraites est adoptée, par un vote du Parlement ou par le déclenchement de l’article 49.3, Gilles Besson promet que l’intersyndicale restera mobilisée quoi qu’il arrive. Le patron de FO prédit même le même sort à ce projet de réforme qu’à celui du CPE, en 2005-2006. "Cette loi existe encore, mais elle n’a jamais été appliquée, du fait de la forte contestation."

loading