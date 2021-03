Revers historique pour la CDU d'Angela Merkel dans les deux Länder allemands voisins de l'Alsace

Les scrutins étaient considérés comme un test avant les élections législatives en Allemagne fin septembre. Le résultat est sans appel dans les Länder du Bade-Wurtemberg et de Rhénanie-Palatinat voisins de l'Alsace. La CDU, le parti d'Angela Merkel enregistre ses scores les plus bas.

Des scores historiquement bas pour la CDU d'Angela Merkel le dimanche 14 mars lors de deux élections régionales dans les deux Länder voisins de l'Alsace. En Rhénanie-Palatinat, les sociaux démocrates du SPD conservent la majorité. Pas de changement non plus dans le Bade-Wurtemberg, où les Verts arrivent en tête. Ils vont entamer un troisième mandat consécutif, et cette fois, ils pourraient se passer de la CDU comme partenaire de coalition, et choisir la gauche et les libéraux.

La ministre alsacienne, Brigitte Klinkert félicite Winfried Kretschmann, le Ministre-Président sortant du Bade-Wurtemberg sur Twitter.

Des félicitations aussi de la part du président de la région Grand Est, Jean Rottner, qui se réjouit de poursuivre le travail avec les deux Ministres-présidents voisins.

Même chose de la part du président de la Collectivité européenne d'Alsace, Frédéric Bierry.

La CDU dans la tourmente avant les élections législatives de septembre

Ce revers de la CDU n'est pas vraiment une surprise. Le parti est au coeur d'un double scandale. Certains députés conservateurs ont touché de l'argent de l'Azerbaïdjan pour défendre ce régime autocrate. Quelques autres se sont enrichis pendant la pandémie en jouant les intermédiaires auprès d'entreprises fabriquant des masques. Le vote-sanction semblait inévitable, il est de mauvaise augure pour le parti au pouvoir à six mois des élections législatives, fin septembre 2021.