Revivez le débat des législatives dans les Vosges entre Jean-Jacques Gaultier (LR-UDI) et Christian Franqueville (PS)

Dernier grand débat avant le second tour des législatives dans les Vosges : Jean-Jacques Gaultier, ancien député LR opposé à Christian Franqueville, député socialiste sortant dans la quatrième circonscription. C'est la même affiche qu'il y a cinq ans.

Christian Franqueville, député socialiste sortant, face à Jean-Jacques Gaultier, maire de Vittel et ancien député Les Républicains : c'est l'affiche du second tour des législatives dans la quatrième circonscription des Vosges, celle de Neufchâteau. Ils participaient ce vendredi matin au débat France Bleu Lorraine - Vosges Matin, interrogées par Mathieu Barbier et Sébastien Georges.

Le débat entre Jean-Jacques Gaultier(LR) et Christian Franqueville(PS) dans la circonscription de Neufchâteau Copier

