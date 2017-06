Revivez le débat des législatives en Meurthe-et-Moselle entre Dominique Potier (PS) et Marion Buchet (LREM)

C'est l'un des deux duels en Meurthe-et-Moselle entre le Parti socialiste et la République en marche pour le second tour des législatives : le député socialiste sortant Dominique Potier face à la candidate du parti d'Emmanuel Macron Marion Buchet dans la 5e circonscription de Meurthe-et-Moselle.

Dominique Potier, député socialiste sortant de la cinquième circonscription de Meurthe-et-Moselle, face à Marion Buchet, candidate de la République en marche : c'est l'affiche du troisième débat du second tour des législatives en Meurthe-et-Moselle organisé par France Bleu Lorraine, en partenariat avec l'Est Républicain. Les deux candidats répondent à Mathieu Barbier et Alexandre Poplavsky.

Dominique Potier et Marion Buchet sont au coude à coude à l'issue du premier tour avec seulement 587 voix de plus pour le candidat socialiste. Quelle vision pour l'avenir ? Quelle ambition pour le territoire ? Ils répondent à ces questions au micro de France Bleu Lorraine.

Réécoutez le débat en intégralité