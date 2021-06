Revivez le débat sur les élections départementales dans le Gard

France Bleu Gard Lozère et Midi Libre se sont associés ce jeudi, pour un débat sur les élections départementales dans le Gard. Un débat co-présenté par Edith Lefranc, cheffe de l'agence Midi Libre de Nîmes, et Jérôme Plaidi, FB Gard Lozère. Le premier tour approche. Nous sommes appelés aux urnes le 20 juin, pour le premier tour. Il y a 23 cantons à renouveler dans le Gard, et autant de binômes à élire. Ils sont 89 à être candidats, des binômes hommes / femmes.

Dans le studio de FB Gard Lozère, en direct ce jeudi, de 18h à 19h : Valérie Rouverand, qui représente la majorité présidentielle, en tant que co-référente de la République en Marche dans le Gard ; Laurent Burgoa, sénateur "Les Républicains", représentant la droite et le centre ; Yoann Gillet, pour le Rassemblement National ; et Arnaud Bord, chef de file du parti socialiste pour ces départementales et qui représente la gauche unie et par conséquent la majorité sortante du département.

Le débat FB Gard Lozère / Midi Libre sur les élections départementales dans le Gard, 2021 Copier

Parmi les thèmes évoqués : l'action sociale (Plus d'1 milliard d'euros, c'est le montant du budget du conseil départemental du Gard. La plus grosse part de ce budget est consacrée à l'action sociale, soit 60%de ce budget,), l'idée d'un RSA étendu aux 18/25 ans, les routes (le département gère 4 500 km de routes départementales. 362 agents les entretiennent et les gèrent, cela coûte quelques 50 millions d'euros par an), les collèges (53 collèges publics dans le Gard).

Valérie Rouverand, qui représente la majorité présidentielle, en tant que co-référente de la République en Marche dans le Gard © Radio France - Gianni Farago

Arnaud Bord, chef de file du parti socialiste pour ces départementales et qui représente la gauche unie et par conséquent la majorité sortante du département. © Radio France - Gianni Farago

Laurent Burgoa, sénateur "Les Républicains", représentant la droite et le centre © Radio France - Gianni Farago