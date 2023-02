Revivez notre débat sur la réforme des retraites

Est-il possible de débattre sereinement de la réforme des retraites ? Alors que les échanges virent à la foire d'empoigne à l'Assemblée Nationale, France Bleu Roussillon organisait un débat ce jeudi matin. Face à face, le leader de la France insoumise dans les Pyrénées-Orientales, Francis Daspe, et Patricia Nadal, élue à Argelès-sur-Mer et membre du bureau départemental Renaissance, le mouvement d'Emmanuel Macron.

