Rezé : l'ancien maire Jacques Floch rend hommage à Hervé Neau "mort à la tâche dans sa mairie"

Quelques heures après l'annonce du suicide d'Hervé Neau, le maire de Rezé, dans sa mairie, ce vendredi matin, l'un de ses prédécesseurs illustres, Jacques Floch, maire entre 1978 et 1999, a tenu à lui rendre hommage. Interview.

Jacques Floch, ancien ministre, ancien député et ancien maire de Rezé entre 1978 et 199 salue la mémoire de son lointain successeur Hervé Neau

Jacques Floch est une figure de la vie politique nantaise. Maire de Rezé pendant 20 ans, entre 1978 et 1999, il fut aussi député socialiste, conseiller général et même secrétaire d'Etat dans le gouvernement de Lionel Jospin entre 2001 et 2002. Ce vendredi matin, il rend hommage à son lointain successeur à la mairie de Rezé, Hervé Neau, dont le corps a été retrouvé sans vie.

Quels sont vos premiers mots ?

Si vous saviez ma peine. (Il marque un long silence plein d'émotion.) Hervé était un camarade de classe de mon fils, je l'ai connu tout gamin quand ils étaient à l'école primaire ensemble. Et puis après, je l'ai retrouvé au Parti socialiste. On avait des relations très amicales, convenables jusqu'à ce qui ce qui nous a séparés, à un moment, lors dernières élections municipales quand il y a eu cette "approximation politique" (Hervé Neau avait claqué la porte de la majorité socialiste emmenée par Gérard Allard qui avait le soutien de Jacques Floch, ndlr).

Comment réagissez-vous aux circonstances de ce décès ?

C'est terrible ! Vous savez, lorsque j'étais député, j'ai eu un suppléant qui s'appelait Yves Laurent, qui était maire de Saint-Sébastien-sur-Loire. Dans la tourmente du financement des partis politiques à la fin des années 80, début des années 90, on a été tous les élus sous un régime un peu bizarre et on était accusés de tous les maux. Il y a quelques années, mon suppléant, Yves Laurent, s'était aussi suicidé. Ce matin, j'ai fait le rapprochement tout de suite avec le décès d'Hervé. C'est terrible, terrible. C'est là que je mesure la pression que subissent les élus. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte, vous ne pouvez pas faire ce travail en dilettante. Si vous voulez le faire correctement, ce sont des longues heures de travail et des pressions de ceux qui vous entourent immédiatement mais aussi de la famille.

Pensez-vous que le geste d'Hervé Neau est lié à sa fonction ?

Je ne sais pas. Vous savez, la disparition volontaire de quelqu'un, c'est tellement intime. Certains cherchent une explication, pas moi. Je constate simplement qu'Hervé est mort à la tâche dans sa mairie. Ça, c'est très symbolique. Je suis peiné pour sa famille, pour ses amis, pour les Rezéens et les Rezéennes que je connais bien. Je me dis que, moi, j'ai eu de la chance d'échapper à cette pression. C'est peut-être mon caractère. J'ai 84 ans, j'ai une longue vie derrière moi, très riche. Le petit technicien agricole qui devient avocat mais aussi membre d'un gouvernement. Je mesure la chance que j'ai eue mais je ressens aussi les pressions terribles que les uns et les autres, les élus en général subissent.

Quels souvenirs garderez-vous d'Hervé Neau ?

Le souvenir d'un homme qui croyait à une mission. Sa première mission, c'était celle d'enseignant. Il en parlait bien. C'est l'instit', en d'autres temps, on aurait dit "les hussards noirs" de la République qui n'existent plus beaucoup. Mais lui, il aurait été un peu l'héritier. Et en tant que maire. Il cherchait sa voie. Il cherchait, je pense, à devenir un grand maire de Rezé.

Une personnalité plutôt discrète ?

Très discrète. Dans ses fonctions, il y a des gens qui se prennent pour des "people", ils ne sont pas intéressants. Mais ce n'était pas son cas. Il était discret. Il était même un peu gêné au début dans sa fonction quand il mettait son écharpe. Je pense qu'il en était fier. Mais il se demandait : "est-ce que c'est ma place ?" Oui, c'était sa place. D'abord, parce qu'il avait été élu et qu'une élection, c'est incontestable. C'est la démocratie. Je garderai un souvenir très, très ému et je dois le dire à sa famille, très, très amical.