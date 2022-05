Rezé va demander l'avis de ses habitants sur la création d'une police municipale

La ville de Rezé va consulter ses habitants sur la création d'une police municipale. Le vote aura lieu au mois d'octobre après des réunions publiques en juin et en septembre. La décision a été prise suite à la conférence citoyenne sur la tranquillité publique - 23 Rezéens tirés au sort qui, après avoir planché sur le sujet, ont émis 65 préconisations. Et voilà ce que quoi ça va déboucher.

Une consultation à l'automne

D'abord, donc sur cette consultation à l'automne. Les habitants de Rezé auront à choisir entre la création d'une police municipale ou davantage de médiateurs et d'ASVP, d'agents de surveillance de la voie publique, huit postes sont prévus. L'objectif c'est qu'ils soient sur le terrain, aux côtés des habitants, jusqu'à 20h le soir mais aussi le week end et lors de certains événements.

Pas plus de vidéosurveillance

La ville va aussi installer plus de caméras sur les bâtiments publics puisque les dégradations ont baissé sur ceux qui sont déjà équipés. En revanche, pas plus de caméras de vidéosurveillance parce que les huit qui se trouvent quartier du Château et sur la grande artère qui va de Pont-Rousseau au centre commercial Océane ont certes permis d'aider à résoudre des enquêtes mais pas d'empêcher les actes de délinquance.

Dispositif participation citoyenne

Enfin, concernant les cambriolages - qui ont augmenté de 51% en 2020 avant de rebaisser l'an dernier - là, la ville a d'ores et déjà adhéré au dispositif "participation citoyenne". Il s'agit de bénévoles, dans les quartiers, chargés de prévenir la police en cas de comportements ou d'événement suspects.

Un manque d'effectifs de police nationale selon la mairie

En parallèle, la ville de Rezé continue de demander régulièrement des renforts de police nationale. Parce qu'actuellement, il n'y a régulièrement qu'un seul équipage, la nuit, pour les villes de Rezé et de Saint-Sébastien-sur-Loire.

Prévention et accompagnement des victimes

Elle compte aussi faire tout un travail de prévention et d'accompagnement des victimes. Au niveau de la prévention, pour les séniors par exemple avec des formations pour les aider à ne plus être victimes de démarchages abusifs ou d'abus de confiance. Mais aussi pour repérer au plus tôt les enfants et les adolescents victimes de violences sexuelles. Les agents de la ville comme les Atsem seront formés pour repérer les signes mais aussi pour savoir recueillir la parole des victimes et savoir quoi faire pour les aider.

Une maison de la tranquillité publique

Enfin, la ville va dédier un lieu clairement identifié à la tranquillité publique, à l'ancien hôtel des impôts. Dans cette "maison de la tranquillité publique", les habitants pourront par exemple signaler des problèmes de voisinage, trouver une aide psychologique si elles se retrouvent victimes ou des conseils en cas de démarches à faire avec la justice.