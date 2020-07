Ribérac retrouve un maire socialiste après un seul mandat à droite

Quand l'UMP Patrice Favard a remporté la mairie de Ribérac en 2014, la ville était dirigée depuis plus de 40 ans par des majorités socialistes. Ce dimanche 5 juillet, Nicolas Platon a retrouvé ce siège pour le PS, à la tête d'une majorité de gauche. Nicolas Platon a été élu par les 19 voix de sa majorité, 6 bulletins blancs et 2 nuls. Patrice Favard, battu sous l'étiquette divers-droite, était absent mais cinq de ses colistiers ont siégé. Le leader de la troisième liste, Philippe Chotard a donné le ton de ses six années d'opposition en contestant d'emblée les délégations accordées au nouveau maire.

C'est Danièle Delpey, doyenne du Conseil municipal, qui a remis son écharpe à Nicolas Platon © Radio France - Harry Sagot

Six adjoints seulement

La nouvelle majorité a élu six adjoints (dans l'ordre) Catherine Bezac-Gonthier, Laurent Casanave, Christine Laurent, Gilbert Pezon, Catherine Esculier et Jean-François Bittard. Leurs indemnités (et celle du maire) ont été fixées au même niveau que celles des huit adjoints de l'ancienne majorité (et du maire sortant). Les 26 conseillers municipaux se réuniront le 10 juillet pour le choix des 15 délégués de Ribérac aux prochaines élections sénatoriales, puis le 17 juillet pour composer les différentes commissions municipales, et le 24 juillet pour le vote du budget 2020.

L'ensemble du Conseil municipal s'est retrouvé sur les marches de la mairie pour la photo officielle © Radio France - Harry Sagot

Rappel : au second tour de l'élection municipale à Ribérac, Nicolas Platon (PS, à la tête d'une liste de gauche) a obtenu 37% des suffrages ; Patrice Favard (maire sortant, divers-droite) a recueilli 35% des voix ; et Philippe Chotard (sans-étiquette, soutenu par l'ancien maire et sénateur LREM Bernard Cazeau) a réuni 28% des suffrages.

L'opposant Philippe Chotard a contesté les délégations accordées au maire dès ce premier conseil municipal - reportage Harry Sagot Copier

à lire aussi Municipales à Ribérac : le candidat socialiste Nicolas Platon élu maire au second tour