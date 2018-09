Richard Ferrand partait favori. Et ce lundi, il a bel et bien été élu candidat LREM à la présidence de l'Assemblée nationale. Le groupe des députés LREM réunis à Tours l'a désigné dès le premier tour avec 64,26% des suffrages. Richard Ferrand devance ainsi la présidente de la Commission du développement durable Barbara Pompili (29,21%), la députée de l'Isère Cendra Motin (5,15%) et le député du Tarn Philippe Folliot (1,37%).

Celui qui est actuellement le chef des députés LREM devrait officiellement remplacer François de Rugy au perchoir ce mercredi, à l'issue d'un vote dans l'hémicycle.