Facilement investi lundi par les députés LREM lundi, Richard Ferrand, 56 ans, élu du Finistère et jusque-là chef de file du groupe a été élu président de l'Assemblée nationale ce mercredi avec 254 voix sur 484 (52,4 % des suffrages exprimés). Il succède à François de Rugy qui remplace Nicolas Hulot au ministère de la Transition écologique.

Annie Genevard (LR), Ericka Bareigts (PS), et Mathilde Panot (LFI), et Marc Fesneau (MoDem) étaient aussi candidats au perchoir. La candidate LR a récolté 95 voix et son homologue du MoDem, 86 voix, a annoncé à la tribune de l'Assemblée la vice-présidente Carole Bureau-Bonnard, qui présidait la séance.