Richard Ferrand : "Je ne suis plus membre du Parti Socialiste"

C'est officiel : Richard Ferrand rend sa carte du Parti Socialiste. Le bras droit d'Emmanuel Macron, secrétaire général de "La République en Marche" et député de la 6ème circonscription du Finistère, était l'invité de France Bleu Breizh Izel ce matin.

Après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, la recomposition est en marche. Pour le parti du président, l'enjeu est de taille : choisir ses candidats pour les élections législatives, sous l'étiquette "Majorité présidentielle". Mais certains candidats sont déjà désignés : c'est le cas de Richard Ferrand dans la circonscription de Carhaix-Châteaulin.

"Je porterai les couleurs de la République en Marche et de la majorité présidentielle, ce qui me conduit à ne plus être membre du parti socialiste" - Richard Ferrand

Interrogé sur son appartenance au Parti Socialiste, duquel il est issu et avec lequel il a été élu lors des dernières législatives, Richard Ferrand a clarifié la situation : "Comme vous le savez, le parti socialiste a décidé de soutenir un candidat vert écologiste contre moi dans la 6ème circonscription. De fait, je porterai les couleurs de la République en Marche et de la majorité présidentielle, ce qui me conduit à ne plus être membre du Parti Socialiste".

Pendant ce temps, Manuel Valls annonce la mort du parti Socialiste

Richard Ferrand aura donc attendu un peu plus de 24h après l'élection de son candidat, Emmanuel Macron, pour officialiser son départ. Au même moment, l'ancien premier ministre Manuel Valls annonçait, lui, que "le parti socialiste est mort", et qu'il souhaite être candidat de la majorité présidentielle aux législatives.