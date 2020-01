Lors de ses vœux samedi, le maire de Richelieu, Hervé Novelli a annoncé avec émotion qu'il ne serait pas candidat à la mairie après 2 mandats. Il soutient son adjoint et conseiller départemental Etienne Martegoutte.

Richelieu : Hervé Novelli passe la main et intronise son adjoint Etienne Martegoutte

Richelieu, France

Hervé Novelli, ancien député de la 4ème circonscription d'Indre-et-Loire, l'a annoncé lors de ses vœux à la population samedi. L'ancien secrétaire d'état, et créateur du statut d'autoentrepreneur, ne se représentera pas pour un nouveau mandat de maire à Richelieu. A plus de 70 ans, Hervé Novelli met donc un terme à son engagement local, après 24 ans à la mairie en tant que conseiller, adjoint, et deux fois maire. Il était arrivé à Richelieu après le décès de son père, en 1982, pour reprendre l'entreprise familiale de fabrication de prothèses. Hervé Novelli va passer le fleuron à son adjoint, Etienne Martegoutte, par ailleurs conseiller départemental. Hervé Novelli estime qu'il faut de la continuité pour "gérer une commune de 1.800 habitants qui compte 118 monuments classés ou inscrits".

A l'heure du bilan, il retient la belle restaurations des Halles de Richelieu qui n'avait jamais été faite depuis 1632, date de création de la ville. En revanche, parmi les déceptions, figure le long combat pour la déviation. "Il m'aura fallu 15 ans de combat pour réaliser la déviation, en raison de la présente d'un couple d'outarde canepetière".

Hervé Novelli est actuellement président du Conseil supérieur de l’oenotourisme.