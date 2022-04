"Rien ne change pour les gueux" : les habitants pauvres de Vézelise ne croient plus en la politique

A douze jours du second tour de la présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen tentent de rassembler autour de leur candidature. Mais chez les bénéficiaires de l'aide alimentaire à Vézelise, c'est l'amertume. Aucun des deux ne leur semble capable de les sortir de la misère.

"Pourquoi croire plus l'un que l'autre?" s'interroge Philippe, en attendant son tour devant le point de distribution de l'aide alimentaire de l'association Relais villes et villages. Mardi 12 avril, à douze jours du second tour de l'élection présidentielle, cet habitant de Vézelise (Meurthe-et-Moselle), comme beaucoup des autres bénéficiaires, n'y croit plus.

"C'est une belle brochette de clown et de magicien : ça vend du rêve mais au final..."

"Ils nous enfument avec leurs beaux discours, leurs belles paroles, avant les élections, pendant les élections. Et une fois qu'ils sont élus, que ce soit Pierre Paul ou Jacques, absolument rien ne change." Il ne vote plus depuis 30 ans, consterné de voir que le sort "des gueux" comme il se désigne lui-même, ne change pas. Après avoir perdu son emploi d'employé dans un golf, il n'a jamais retrouvé de travail. Pour lui, l'État s'est désengagé que ces questions : "il n'y a guère que les associations qui bougent pour les pauvres".

Vote blanc ou abstention?

"C'est une belle brochette de clown et de magicien : ça vend du rêve mais au final..." explique Sonia, 28 ans, à son petit garçon. Elle cherche un travail, "il y a urgence", mais ne trouve rien. Et les factures sont de plus en plus lourdes pour son foyer. Elle se prive donc pour que son fils de 5 ans et demi n'aie pas trop à se priver, même s'ils ne sont jamais partis en vacances depuis sa naissance. Alors quand elle entend que certains politiques "n'arrivent pas à boucler leurs fins de mois avec 4.000 euros, ça [la] fait doucement rire." Elle ne s'est pas encore résignée à l'abstention, elle vote, "mais c'est comme si elle ne votait pas".

"Un président ça gagne 15.000 euros par mois. C'est deux fois mon année. Un mois pour lui c'est deux ans de salaire pour moi. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on vote pour des gens comme ça?"

"Ils ne peuvent pas imaginer ce que c'est d'être dans une galère comme nous" abonde Béatrice, maman qui élève seule ses deux ados, pour qui la fin du mois commence dès le douzième jour. Elle bénéficie de l'aide alimentaire depuis des années, et aucun des deux candidats ne lui fait espérer un avenir meilleur. Elle a tout de même fait un choix pour le second tour. "A priori blanc."

Des candidats trop éloignés, trop différents

C'est justement parce qu'ils ne vivent pas dans le même monde que Denis a totalement arrêté de voter. "Un président ça gagne 15.000 euros par mois. C'est deux fois mon année. Un mois pour lui c'est deux ans de salaire pour moi. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on vote pour des gens comme ça?" Lui n'a pour tout revenu que sa pension d'invalidité après de multiples AVC. Une seule chose le ferait retourner aux urnes. "On nous mettrait des gens qui sont de notre niveau, qui comprendrait notre niveau, on va dire celui là il a des couilles. Il va se battre pour nous." Mais aujourd'hui, il fait ce constat amer. "On serait pas là, ils seraient heureux."