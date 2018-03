Rilly-sur-Vienne, France

Le président de la République a poursuivi ce jeudi matin son séjour en Indre-et-Loire. Direction : Rilly-sur-Vienne pour parler d'éducation en zones rurales. Pour le cas de l'école primaire de cette commune de 486 habitants, il a annoncé, en compagnie de son ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer, la création d'un nouveau poste de professeur des écoles dès la rentrée prochaine et le dédoublement de l'actuelle classe de CP/CE1 (12 élèves en CP, 13 élèves en CE1). Au total, c'est 5000 classes qui seront créées à la rentrée, dont 1000 classes en dehors des REP+. L'occasion pour lui de se montrer présent sur le sujet de la ruralité, lui qui est souvent taxé d'être le "président des villes".

"Un coup de com", selon plusieurs habitants

Si tous les habitants de Rilly-sur-Vienne saluent l'annonce du président de la République pour l'école du village, beaucoup jugent qu'il s'agit d'un "coup de com" de la part d'Emmanuel Macron pour se montrer proche des campagnes. À commencer par le maire Jean-Louis Bassereau : "Bien sûr que c'est un coup de com de la part du président de venir ici, dans ce petit village, pour parler de l'école en milieu rural. Après bon, moi je suis preneur de ce dédoublement de classe."

Certains habitants sont moins tendres : "L'école, c'est très bien, mais après pour le reste il n'y a rien de sa part. La ruralité se meurt petit à petit et on a l'impression qu'il n'en a même pas conscience car il vit dans un autre monde. Les commerces qui ferment, les agriculteurs qui sont à la peine, les transports quasi inexistants il n'en parle pas.", s'insurge cette habitante qui vit dans le village depuis 1976. Réponse du maire : "Oui les villages ruraux sont à l'agonie, oui il y a énormément de problèmes sur lesquels il faut se pencher, mais ces problèmes sont complexes et ne peuvent pas être réglés en un claquement de doigt."