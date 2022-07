Rima Abdul-Malak, Ministre de la culture en visite à Pau : "Pau est un laboratoire de la culture de demain"

"Pau est un laboratoire de la culture de demain" selon la Ministre de la culture, Rima Abdul-Malak. Elle s'est rendue en visite ce samedi 30 juillet 2022 dans la capitale béarnaise. Un détour alors qu'elle se rend dans le Gers pour assister au festival Jazz in Marciac. En présence de François Bayrou, maire de pau et Haut-commissaire au Plan, Rima Abdul Malak dont c'est la première visite en Béarn depuis sa nomination, a pu découvrir la Ciutat, le Château de Pau ainsi que le chantier du complexe culturel du Foirail qui sera inauguré en septembre prochain.

La visite a commencé vers 10h30 à la Ciutat, lieu dédié à la culture béarnaise et même plus largement aux cultures occitane, gasconne et béarnaise. Un "village" dans la ville comme le lui a présenté François Bayrou. Le lieu qui regroupe à la fois un café, une librairie et un centre de pratique et de transmission culturelle a fait forte impression sur la Ministre. Sa présence n'est pas totalement fortuite, elle ne cache pas vouloir s'en inspirer. "Nous, nous travaillons également sur cette future Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, mais qui ne peut prendre tout son sens qu'en tenant compte aussi de la diversité et de la richesse des langues régionales qui font cette âme particulière de la France. Ce projet là est particulièrement emblématique et je voulais bien comprendre l'ampleur de ce projet, son développement, son potentiel pour la suite et comment il peut en inspirer d'autres ailleurs" a expliqué Rima Abdul-Malak.

Rima Abdul-Malak a expliqué vouloir s'inspirer de la Ciutat comme modèle pour d'autres projets comme celui de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

La visite s'est ensuite poursuivie au château de Pau, où François Bayrou a notamment raconté l'Histoire du Béarn, de Gaston Phébus et d'Henri IV.

Il a également été question durant la visite du projet de centre de recherche et de création théâtrale de Pau et de "Molière 3.0". La manifestation qui se tiendra à la fin du mois d'août (du 25 au 28 août) autour de Molière à l'occasion des 400 ans de sa naissance se veut en effet une mise en bouche de ce projet de centre de recherche.

La Ministre de la culture a notamment visité le Château de Pau dont les façades ont été récemment rénovées. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Enfin, la Ministre de la culture s'est rendue sur le chantier du futur complexe culturel du Foirail. Un lieu qui regroupera cinéma, théâtre, danse et qui ambitionne d'attirer des publics jeunes, et des quartiers populaires.

Pour Rima Abdul-Malak, le futur complexe culturel du Foirail est un "pari sur l'avenir" pour attirer les jeunes publics et le public des quartiers populaires vers le spectacle vivant. © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Un "beau défi ", "un pari sur l'avenir" qu'a souligné Rima Abdul-Malak pour qui il est essentiel de conquérir les jeunes publics, les éloigner des écrans pour leur faire découvrir la culture vivante car ce sont "les publics de demain".

À ce titre, la Ministre de la culture a félicité la ville et son maire François Bayrou, pour son investissement dans la culture. "Pau est un laboratoire de la culture de demain" a ainsi déclaré Rima Abdul-Malak.