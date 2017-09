Rive-de-Gier : à quoi joue Jean-Claude Charvin ?

Le maire de Rive-de-Gier aurait encore changé d’avis. Après avoir annoncé qu’il quitterait ses fonctions lors d’une réunion d’adjoints il y a quinze jours, Jean-Claude Charvin annonce maintenant qu'il garde son poste. Il s'expliquera sur France Bleu lundi matin.

Depuis le 11 septembre Jean-Claude Charvin joue à cache-cache. Un temps, il semblait aussi avoir perdu son téléphone portable. A la mairie de Rive-de-Gier tout le monde est très embêté depuis qu’il a annoncé en réunion d’adjoints qu’il quitterait ses fonctions, y compris son poste de conseiller départemental. La phrase qui revient en boucle c’est: "une démission de Monsieur Charvin n’est pas à l’ordre du jour". Et alors que le maire avait prévu une conférence de presse jeudi 28 septembre, il brise le silence six jours avant. Il indique à nos confrères de la Tribune- Le Progrès : "Je suis maire et je le reste". En parodiant Claude Barzotti, Jean-Claude Charvin veut la jouer légère alors que la situation est on ne peut plus tendue à Rive-de-Gier.

Incontrôlable ?

Le mot qui revient le plus lorsque l'on évoque la vraie fausse démission c’est : "incontrôlable". Incontrôlable sans doute parce que Jean-Claude Charvin aura désormais un mal fou à contrôler son équipe. Comment diriger des adjoints alors que plusieurs ont pris acte de sa démission et que certains même se sont positionnés pour le remplacer. Autre point de tension : depuis le 11 septembre, tout le monde veut savoir qui a révélé ce qui s'est passé lors de la fameuse réunion.

Plus seul que jamais ?

Incontrôlable : c'est aussi le mot qu'on accole au maire lui-même. Depuis quinze jours, les langues se délient à Rive-de-Gier sur les ennuis de santé supposés de l'élu, sur sa situation familiale et financière aussi. Certains lâchent même que s'il ne démissionne pas, c'est d'abord parce qu'il a besoin de son indemnité de maire pour vivre. En tout cas depuis les législatives Jean Claude Charvin s'était isolé en étant quasiment le seul de son conseil municipal à ne pas soutenir le député sortant François Rochebloine. Depuis deux semaines, il est même plus seul que jamais. Et il lui reste théoriquement trois ans de mandat à tenir à Rive-De-Gier. Dans son entourage proche, on explique que Jean-Claude Charvin a beaucoup discuté ces derniers jours avec Bernard Bonne, le président sortant du Conseil Départemental (ndlr : candidat aux élections sénatoriales de dimanche)

Jean-Claude Charvin sera l'invité de France Bleu Saint-Étienne Loire ce lundi à 7h50.