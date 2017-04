Rive de Gier : le duo Mélenchon - Le Pen par contestation

À eux deux, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ont emporté près de 54% des voix lors du premier tour de l'élection présidentielle à Rive de Gier. Un vote basé sur la contestation des partis dits "traditionnels" et d'Emmanuel Macron.

À Rive de Gier, les bulletins privilégiés par les électeurs sont ceux de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le leader de la France Insoumise arrive en tête avec 27,32 % des voix. Marine Le Pen et le Front National arrivent en seconde position avec 26,15 %.

Rive de Gier, c'est une ville ouvrière avec un taux de chômage qui avoisine les 20 %, une ville où pour ce premier tour, l'abstention a été plus forte qu'ailleurs : 30 %, une ville où l'on a donc voté en masse pour Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Un vote contestataire selon Sofia, une habitante de la commune : "je pense que le peuple Français en a ras-le-bol, en même temps, on nous promet des choses et on ne les tient jamais, donc voilà...".

De son côté, Abdel met en avant la pauvreté et l'insécurité. "Ce sont les deux raisons qui expliquent ces deux votes" résume-t-il. "Rive de Gier, c'est une petite ville, dans certaines rues, vous voyez les jeunes, ce qu'ils font... c'est comme au Brésil, on dirait les Favélas !". Lui, a voté pour Jean-Luc Mélenchon, sans hésitation... ou presque : "je ne peux pas voter pour le Front National, parce qu'il y a du racisme, mais si il n'y avait pas ce racisme, elle serait très très bien."