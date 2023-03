RN7 à Mably : le Ministre en charge des transports promet "des annonces en avril"

Voilà une annonce qui devrait faire plaisir aux élus du Roannais et aux habitants de Marly qui se battent depuis des dizaines d'années pour la création d'une déviation sur la RN7 : après la rencontre entre le député de la Loire Antoine Vermorel-Marques et le Ministre des Transports Clément Beaune, "des annonces devraient être faites de la part de l’État début avril". C'est ce qu'indique le parlementaire dans un communiqué.

Voici ce que dit le communiqué : "Conscient de l’urgence de la situation, le Ministre a indiqué que ce « dossier fait partie des 4 projets routiers prioritaires pour l’Etat ». La mobilisation massive des citoyens, des parlementaires de tous bords, des élus locaux de tous mandats confondus est donc en passe de payer. Le Ministre a indiqué que « des annonces seraient faites en avril ». Après plus de 40 ans d’attente, l’espoir revient. Si rien n’est acquis, nous avons désormais une échéance : celle du mois d’avril. Il nous faut continuer à mobiliser et à argumenter auprès des pouvoirs publics pour décrocher cette déviation".

Antoine Vermorel-Marques ajoute : "J’appelle tous les maires, tous les élus, toutes les entreprises à écrire à la Première Ministre afin de convaincre l’Etat de l’urgence du dossier. Chaque courrier compte dans cette dernière ligne droite".

Une annonce qui intervient après une nouvelle manifestation

Quelques heures avant cette rencontre entre le député de la Loire et le Ministre des transports, une quarantaine de personnes se réunissaient dans un rond-point du quartier des Tuileries à Mably. Un blocage de la RN7 organisé par l'association "Sécurité RN7 - RN82", soutenue par de nombreux élus locaux.

"Cette déviation ça fait des dizaines d'années qu'on la réclame. J'ai retrouvé une photo qui date de 2000 où l'on voit le Ministre des transports de l'époque à la mairie de Mably pour annoncer le début des travaux. C'était il y a 23 ans...", soupire le maire de Mably Eric Peyron.

Le maire de Riorges soutient lui aussi le projet : "On voit bien quand on arrive du Sud, on sort d'une deux fois deux voies qui vient butter sur la zone commerciale, la plus grosse du Roannais. C'est accidentogène parce que ça crée des bouchons. Et après on va traverser une zone urbaine avec des habitations, des commerces, une école... C'est la seule zone de la RN7 qui est comme ça", constate Jean-Luc Chervin.

Le maire de Mably, Eric Peyron, micro à la main - Mairie de Mably

16 500 véhicules par jour

La déviation tant attendue éviterait de voir passer quelques 16 500 véhicules par jour, dont 40% de camions environ, dans le centre de Mably.

Ce qui coince jusqu'à présent, c'est le financement explique le maire de Mably Eric Peyron : "Sur les 70 millions d'euros que ce projet nécessite, l'Etat avait dit un temps qu'il en donnerait 50, mais il reste 20 millions à trouver entre le département de la Loire, la région et l'intercommunalité".

Il semble que cette fois, une issue soit possible.