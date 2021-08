Roanne : environ 200 manifestants contre le pass sanitaire devant la caserne des pompiers

Le bruit courrait que des pompiers non vaccinés contre le Covid seraient mis à pied ce lundi 9 août à la caserne de Roanne. Il n'en était rien mais quelque 200 personnes se sont rassemblées juste à l'heure de la relève.

Le chef du centre d'incendie et de secours de Roanne était d'astreinte ce lundi 9 août. C'est donc lui qui est allé à la rencontre des manifestants : environ 200 personnes rassemblées devant la caserne pile à l'heure de la relève, à 7h45. Le lieutenant colonel Yves Berthon a de suite démenti la rumeur à l'origine de cette manifestation : "Non, aucun pompier non vacciné n'est mis à pied", a-t-il expliqué en substance.

Comme les soignants, les pompiers doivent effectivement être vaccinés contre le Covid-19 d'ici au 15 septembre. Et ce lundi s'ouvre une période de transition dans les casernes : ceux qui n'ont pas entamé leur parcours vaccinal doivent présenter un test négatif avant de commencer leur journée ou leur nuit de travail. Les pompiers qui présentent un certificat médical de contre-indication ou de rétablissement au Covid ne sont pas concernés.

Dépistages à Roanne et Saint-Étienne cette semaine

Le SDIS de la Loire a prévu les moyens humains et des tests antigéniques pour que les pompiers, qu'ils soient professionnels ou volontaires puissent se faire dépister le matin ou la veille de leur garde au centre de Saint-Étienne ou celui de Roanne, au moins cette semaine. En phase transitoire, "les non-vaccinés ne sont plus envoyés en intervention, un temps de travail qu'ils auront à rattraper. En tout cas, c'est sans incidence sur leur salaire ou leur carrière", précise Jean-Philippe Gueugneau, directeur adjoint du Service départemental d'incendie et de secours de la Loire.

Au 15 octobre, reclassement ou suspension si un pompier refuse de se conformer à la loi

"Après, lorsque l'on arrivera aux dates butoirs fixées par la Loire, si un pompier n'est pas vacciné, il faudra faire le constat d'une impasse car nous nous devons de respecter la loi, insiste le colonel Gueugneau. Il sera alors cherché une solution de reclassement à un poste sans opérationnel et sans contact avec les victimes. Ce serait terrible pour l'établissement et l'agent car un sapeur-pompier rentre tout d'abord pour porter secours. La deuxième application de la loi, la personne est suspendue et il y a un arrêt du traitement".

Selon la direction, environ 90% des 550 pompiers professionnels de la Loire et 70% des 2 250 des pompiers volontaires sont vaccinés contre le Covid-19.