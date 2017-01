Robert Hermann réélu à la tête de l'Eurométropole de Strasbourg

Le socialiste Robert Hermann a été réélu à la tête de l'Eurométropole de Strasbourg ce jeudi, un vote dû à l'ajout de cinq nouvelles communes dans l'intercommunalité, l'Eurométropole en compte désormais 33 au lieu de 28. Robert Hermann était déjà président de l'Eurométropole depuis 2014.

Le socialiste Robert Herrmann, président sortant depuis 2014, a été réélu à 69 voix sur 100, son adversaire Eric Senet (SE), conseiller depuis le 12 décembre 2016, ne remportant que 24 voix, avec 7 bulletins blancs.

Ce vote est organisé à cause de l'agrandissement de l'Eurométropole : au 1er janvier 2017, cinq nouvelles communes de la Com' com' Les Châteaux ont rejoint les rangs de l'Eurométropole, passant de 28 à 33. Les membres du conseil de l'Eurométropole de Strasbourg ont également élu à cette occasion les vice-présidents de l'Eurométropole.