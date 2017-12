Robert Ménard, le maire de Béziers, déraille pour faire campagne pour le TGV

Le maire de Béziers sort ce lundi une nouvelle campagne d'affichage pour faire campagne pour le TGV Montpellier-Perpignan. Il franchit cette fois la ligne rouge et suscite de nombreuses réactions d'indignation.

On connaissait le mauvais goût de Robert Ménard sur les migrants, ou ses campagnes chocs pour défendre les subventions de l'Etat aux communes. Cette fois, le maire de Béziers tombe dans l'ignominie.

Pour défendre la ligne TGV Montpellier-Béziers-Perpignan Robert Ménard sort une série de 5 affiches déployées dans la ville de Béziers sur une centaine de panneaux. Une affiche fait particulièrement polémique : on y voit une femme ligotée allongée sur les rails, et au loin une vieille micheline à vapeur. Et ce slogan : "avec le TGV elle aurait moins souffert".

Cette campagne a aussitôt provoqué une salve de réactions indignées. Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'égalité homme-femme : "Campagne une fois de plus odieuse, de surcroît venant d'un élu de la République. J'ai saisi ce matin le Préfet afin que tous les recours possibles soient étudiés et activés. Merci pour vos signalements."

"Votre campagne est une honte"

Carole Delga la présidente de la région Occitanie : "Votre campagne est une honte ! La recherche du buzz à tout prix _vous fait tomber dans l'outrance la plus abjecte_. Elle ne peut que desservir le combat que l'ensemble des élus de la Région Occitanie mène pour les LGV. Retirez cette communication !"

Le préfet de l'Hérault, Pierre Pouëssel a également réagi : "Le maire de Béziers a, une nouvelle fois, lancé une campagne d’affichage marquée _au sceau de la vulgarité_. Il se sert du corps de la femme pour faire passer des messages populistes et la met en scène en victime de violences. Alors qu’une femme sur trois est victime de violences au cours de sa vie, Monsieur Ménard ne mesure toujours pas la souffrance physique et psychologique qu’engendrent ces atteintes à leur intégrité, pas plus que la mobilisation contre ces violences faites aux femmes qui est une priorité du Gouvernement."

December 11, 2017