Robert Ménard règle ses comptes dans un livre

Par Stefane Pocher, France Bleu Hérault

Le maire de Béziers publie ce jeudi "Un maire ne devrait pas faire ça". À un an des élections municipales, Robert Ménard revient sur les raisons et les secrets de son élection en 2014, son bilan et son projet. Mais c'est aussi l'occasion pour lui de régler ses comptes et d’entrer en campagne.