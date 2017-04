Robert Ménard salue le ralliement de Nicolas Dupont-Aignant à Marine Le Pen

Robert Ménard salue "un tournant". Pour le maire de Béziers, le ralliement de Nicolas Dupont-Aignant, souverainiste, à Marine Le Pen en vue du second tour de la présidentielle, est le signe que le FN ne fait plus peur.

L'alliance est officiellement scellée. Nicolas Dupont-Aignan rejoint la candidate du Front National en vue du second tour de la présidentielle. Le leader de Debout la France, qui a remporté un peu moins de 5% dimanche dernier, annonçait vendredi soir avoir conclu un accord de gouvernement avec Marine Le Pen.

"La peur de s'associer à Marine Le Pen est en train de disparaître". Robert Ménard, maire de Béziers

Un accord dénoncé par la droite classique: Alain Juppé ou Jean-François Copé chez Les Républicains dénoncent une "trahison". Mais plus à droite, on applaudit. Pour le maire de Béziers Robert Ménard, proche du FN, ce n'est au contraire qu'un début. "Un tournant": "ça veut dire que cette espèce de peur d'un certain nombres d'élus de droite de s'associer à Marine Le Pen est en train de disparaître".

"Je ne désespère pas que dans les jours qui viennent un certain nombre de petits partis nous rallient", ajoute l'élu, citant notamment Philippe de Villiers. "'C'est pour la droite, quelqu'un qui incarne ce pays et une sensiblité. J'espère qu'il va prendre ses responsabilités et appeler à voter Marine Le Pen".