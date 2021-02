Rochecorbon : l'ancien maire de Tours Christophe Bouchet veut réhabiliter le château de Sens

De son propre aveu cela faisait plusieurs années que Christophe Bouchet lorgnait sur cette propriété située sur un coteau entre Loire et vignes. Une demeure qui avait par le passé suscité les convoitises d'une société de clubs de vacances, une mobilisation des riverains avait finalement eu raison à l'époque de ce projet. L'idée de l'ancien maire de Tours est d'en faire une partie gîte touristique de grande capacité, haut de gamme et de construire également quelques logements individuels : "J'ai déjà rencontré les riverains qui s'étaient réunis en association, ils sont très constructifs, ce qu'ils ne voulaient pas jadis c'était un projet qui prévoyait l'arrivée de 600 personnes sur 3 hectares, donc on peut imaginer l'émoi que cela avait suscité. Là on est pas du tout dans cet ordre de grandeur, j'agirais en bon voisin avec eux".

Christophe Bouchet dit aimer faire des choses variées dans la vie. Ce projet n'est en rien, selon lui, une façon de rebondir après son échec aux élections municipales : "c'est un projet qui, je l'espère, va servir le territoire, c'est un projet qui est agréable, qui est fait aussi pour gagner de l'argent à titre personnel et patrimonial, l'une de mes activités c'est de faire de l'immobilier, je continue mais je ne cherche pas à rebondir comme vous dites".

Christophe Bouchet n'en dira pas plus pour l'instant, notamment sur le montant de son investissement. C'est du domaine du privé rajoute l'ancien maire de Tours qui côté vie publique compte bien rester le leader de l'opposition municipale.