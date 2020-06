Rochefort-en-Terre : "le village préféré des Français" sort de la crise au lendemain des municipales

Au lendemain du deuxième tour des élections municipales, une page se tourne à Rochefort-en-Terre dans le Morbihan. Une crise municipale s'était déclenchée dans cette commune sacrée en 2016 "le village préféré des Français" dans l'émission de Stéphane Bern. Après l'émission, la réaction du public est immédiate, la charmante commune bretonne voit l'augmentation de sa fréquentation touristique exploser dès le premier été. De fortes tensions apparaissent au sein du conseil municipal. Le maire, Jean-François Humeau, est mis en minorité. Conséquence, tout est bloqué dans la municipalité depuis 2 ans et demi. Dimanche soir, lors du second tour des municipales, les électeurs se sont mis d'accord en votant avec plus de 75% de participation pour la liste conduite par un opposant Stéphane Combeau, qui a fusionné avec une liste concurrente avant le second tour . Il rafle 15 sièges sur 15.

L'appel d'air brutal de l'émission

Stéphane Combeau est satisfait du carton plein réalisé par son équipe qui est le signe, selon lui, du souhait des habitants de revenir à un fonctionnement normal de la municipalité. "En fait l'émission, ça a été un appel d'air très brutal, même si la capacité du village permettait d'accueillir un nombre de visiteurs en très forte hausse" explique le maire élu. "Les visiteurs sont venus voir le village préféré des Français mais pas l'un des plus beaux villages de France; c'est là que la communication n'était pas idéale pour le village. Personne ne s'y retrouvait, ni les commerçants, ni les habitants, ni, même les visiteurs. Le fait que toute notre liste passe, ça rassure , apaise et donne le signal que tout devrait bien se passer maintenant".

Les Rochefortais veulent tourner la page - Stéphane Combeau

Le conseil municipal d'élection du maire et de ses adjoints a lieu ce vendredi soir.