Romain Bonnet candidat pour les municipales de Loudun

Loudun, France

L'ouvrier-chaudronnier, âgé de 32 ans, a pris son temps "plusieurs mois de réflexion avec une trentaine de personnes de Loudun" pour se jeter dans la bataille. "Cette ville je la connais depuis de nombreuses années, mes enfants y sont scolarisés et donc je ne pouvais pas rester les bras croisés en regardant Loudun décliner". Mettant en avant "des commerces qui ferment, des habitants de moins en moins nombreux" Romain Bonnet annonce qu'il veut lancer un plan de bataille pour redonner de l'attractivité à cette ville, "on a du patrimoine historique il faut le mettre en valeur et faire venir plus de touristes".