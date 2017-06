Romain Grau et sa conception de la liberté de la presse

Le tout nouveau député (LREM) des Pyrénées-Orientales n'apprécie visiblement pas les révélations dans la presse concernant l'enquête préliminaire dont il fait l'objet. Il menace de porter plainte pour diffamation contre France Bleu Roussillon. Il a décidé de ne plus répondre à nos sollicitations.

Avant d'être élu député des Pyrénées-Orientales (LREM), Romain Grau défendait la liberté de la presse. Son indépendance. Mais depuis le 02 juin, cette conception a, semble t-il bien évolué. L' adjoint en charge des finances à la mairie de Perpignan, a fait la Une des médias après les révélations ce jour-là de France Bleu Roussillon. Le dirigeant d'EAS est visé par une plainte pour harcèlement moral.

Après ces révélations et au cours de ses passages répétés à France Bleu Roussillon, Romain Grau, ancien camarade de promotion d'Emmanuel Macron à l'ENA, a menacé à plusieurs reprises de porter plainte contre nous, dénonçant les accusations portées à son encontre. Il a eu l'occasion de s'en défendre sur notre antenne.

Depuis la fin de la campagne des élections législatives, le vendredi 16 juin, il a décidé de tourner le dos. C'est son droit. De ne plus répondre à nos sollicitations. Il nous fait savoir par sms que France Bleu Roussillon et lui c'était terminé. Visiblement il aurait eu le même comportement avec des sites d'infos locales.

Impossible d'avoir la moindre réaction le soir de son élection. France Bleu a pourtant bien essayé à plusieurs reprises. Nous étions indésirables à son local de campagne au Moulin à Vent à Perpignan. Hués par ses sympathisants.

Romain Grau, qui disait pourtant respecter la liberté la presse aurait pu manifester un refus bien avant le premier tour des législatives. Mais il a abusé d'une exposition médiatique non négligeable pendant la campagne des législatives. Pas plus, ni moins que son principal opposant Alexandre Bolo, battu par ce dernier dans la première circonscription des Pyrénées-Orientales.

Mais entre la révélation de cette plainte par France Bleu , et le second tour des législatives (17 jours au total), le tout nouveau député a répondu à toutes nos sollicitations. Le soir et au lendemain du premier tour des élections.

Il aurait pu refuser aussi de participer à un débat entre les deux tours. Mais non, Romain Grau a accepté. Bref vingts minutes d'antenne en l'espace d'une semaine. Il aurait pu ne pas reprendre sur sa page Facebook ses interventions à France Bleu avec le logo de la station, non, il en a fait écho.

Décidément Grau a sa conception de la communication. Aura t-il le même comportement à chaque fois que la presse (locale ou nationale) réalise un sujet à charge ou déplaisant. Nous verrons bien et France Bleu Roussillon dressera le bilan d'ici la fin de son mandat.

Romain Grau élu député avec 57 % des suffrages.